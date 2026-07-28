قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو ريدة: حسام حسن رفع العلم الفلسطيني بعفوية.. ولم نتلق أي عقوبات من فيفا
جلسة عاجلة بالزمالك بين جون إدوارد ومجلس الإدارة لفض اشتباك فريق الكرة
رومانيا تطرد موظفا في السفارة الروسية بعد انتهاك مسيرات لمجالها الجوي
احتفالية الشراكة التاريخية.. الخطيب يهدي قميص الأهلي إلى الرئيس التنفيذي لـ فودافون
البحر ملك للجميع.. عمرو أديب يطالب الدولة بالتدخل وإنشاء شواطئ عامة
أذكار النوم مكتوبة كاملة من السنة النبوية.. أفضل الأدعية والأذكار قبل النوم لتحصين النفس ونيل السكينة
هل تتسبب العطور ومزيلات العرق في الإصابة بالسرطان.. استشاري أورام يحسم الجدل
الأهلي يوقع أكبر عقد رعاية واستثمار في تاريخه لمدة 4 سنوات
الخارجية اليمنية: الحوثيون يستخدمون ⁠باب المندب لمحاكاة الضغط الإيراني
لا تغيير في حصة المواطن.. بدء تطبيق منظومة الدعم النقدي للخبز أول أغسطس
رسميا.. الزمالك يغلق ملف إبراهيما نداي بعد تسوية مالية مع اللاعب
الأهلي يعلن اسم استاده الجديد بعد توقيع أكبر عقد رعاية في تاريخ الشرق الأوسط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أحلى من البيتزا والكريب.. طريقة عمل فطير الطاسة بأقل التكاليف وطعم لا يقاوم

فطيرة الطاسة
فطيرة الطاسة
ريهام قدري

إذا كنت تبحثين عن وصفة اقتصادية وسريعة تناسب وجبة الإفطار أو العشاء، فإن فطير الطاسة يعد من أفضل الخيارات، إذ يمكن تحضيره بمكونات بسيطة متوفرة في كل منزل، مع إمكانية حشوه بالجبن أو الخضراوات أو السجق حسب الرغبة.


المقادير


كوبان من الدقيق.
ملعقة صغيرة خميرة فورية.
ملعقة صغيرة سكر.
نصف ملعقة صغيرة ملح.
كوب ماء دافئ (حسب الحاجة).
ملعقتان كبيرتان زيت.
للحشو (اختياري):
جبنة موتزاريلا أو رومي.
فلفل ألوان.
زيتون.
طماطم مقطعة مكعبات.
سجق أو لانشون أو بانيه متبقي.


طريقة التحضير


اخلطي الدقيق مع الخميرة والسكر والملح.
أضيفي الماء الدافئ تدريجيًا مع الزيت واعجني حتى تحصلي على عجينة ناعمة.
اتركي العجين يختمر لمدة 30 إلى 45 دقيقة.
قسمي العجين إلى كرات وافردي كل كرة على شكل دائرة.
ضعي الحشوة المفضلة ثم أغلقي العجين جيدًا أو اتركيه مفتوحًا حسب الرغبة.
سخني طاسة غير لاصقة وادهنيها بقليل من الزيت.
اطهي الفطير على نار هادئة حتى يكتسب لونًا ذهبيًا من الجانبين ويذوب الجبن.
قدميه ساخنًا مع الكاتشب أو صوص الثومية أو السلطة.
نصيحة: يمكنكِ استغلال بقايا الدجاج أو اللحوم والخضراوات الموجودة في الثلاجة لتحضير فطير الطاسة بتكلفة بسيطة، ليصبح وجبة مشبعة ولذيذة تنافس البيتزا والكريب.

فطيرة الطاسة فطير فطير الطاسة الفطير بيتزا الطاسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الثانوية العامة

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 الآن .. رد عاجل من التعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026

ترقبوا نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال ساعات على صدى البلد|سجل بياناتك هنا

وزير التربية والتعليم

التعليم: انتظروا نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال الـ48 ساعة القادمة

حركة تنقلات الداخلية

رسميًا.. حركة تنقلات الداخلية 2026 كاملة بالأسماء

وزارة الداخلية

رسميًا .. الداخلية تعلن عن حركة تنقلات ضباط الشرطة 2026

وزارة الداخلية

اللواء حاتم حسن مديرا لأمن الجيزة في حركة الداخلية

وزارة الداخلية

تجديد الثقة فى اللواء محمود أبو عمرة مساعد لوزير الداخلية للأمن العام

إجازة المولد النبوي 2026.. الموعد الرسمي وحقيقة ترحيلها

إجازة المولد النبوي 2026 .. الموعد الرسمي وحقيقة ترحيلها

ترشيحاتنا

فطيرة الطاسة

أحلى من البيتزا والكريب.. طريقة عمل فطير الطاسة بأقل التكاليف وطعم لا يقاوم

الجلطات

هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالجلطات في الصيف

سرطان الثدي

استشاري: الكشف المبكر يرفع نسب شفاء الإصابة بسرطان الثدي ويقلل مضاعفات العلاج

بالصور

طريقة عمل سموثي البطيخ.. مشروب صيفي منعش في 5 دقائق

سموثي البطيخ
سموثي البطيخ
سموثي البطيخ

موجة الحر تضرب بقوة.. خبير يحذر من أطعمة ومشروبات تزيد حرارة الجسم

أطعمة تزيد الشعور بالحر
أطعمة تزيد الشعور بالحر
أطعمة تزيد الشعور بالحر

لا يقل عن 2000 جنيه.. شروط شقق إيجار الإسكان الاجتماعي وموعد الحجز

شقق الايجار التمليكي
شقق الايجار التمليكي
شقق الايجار التمليكي

طريقة عمل شركسية الحمام.. وصفة شهية بالصوص الأبيض والجوز

شركسية
شركسية
شركسية

فيديو

سامح يسري

سامح يسري : السوشيال ميديا قربتني من الناس .. والمسرح يحتاج دعماً حقيقيًا | فيديو

وفاء مكي

وفاء مكي لـ صدى البلد : فيلم "الأسير" يناقش قضية تخص الوطن العربي .. واستغرق تحضيره عامين | فيديو

كمال أبو رية

كمال أبو رية: نحتاج مسارح أكثر واكتشاف مواهب من الأقاليم.. وهذا رأيي في حق الأداء العلني |فيديو

شبيه حزلقوم

النسخة الأصلية… شبيه حزلقوم يظهر على أرض الواقع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبه جمال

د.هبه جمال تكتب : المجالس المحلية .. جسر التواصل بين المواطن والمنظومة التنفيذية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 74 عاما علي ثورة يوليو المجيدة.. هل تغير مفهوم الثورة؟!

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: رسائل

د.محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: حين تدير الروبوتات المصانع

شحاته السيد

شحاته السيد يكتب: من تشويش البيانات إلى غرور العقل!

المزيد