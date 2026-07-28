أحلى من البيتزا والكريب.. طريقة عمل فطير الطاسة بأقل التكاليف وطعم لا يقاوم

إذا كنت تبحثين عن وصفة اقتصادية وسريعة تناسب وجبة الإفطار أو العشاء، فإن فطير الطاسة يعد من أفضل الخيارات، إذ يمكن تحضيره بمكونات بسيطة متوفرة في كل منزل، مع إمكانية حشوه بالجبن أو الخضراوات أو السجق حسب الرغبة.



المقادير



كوبان من الدقيق.

ملعقة صغيرة خميرة فورية.

ملعقة صغيرة سكر.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

كوب ماء دافئ (حسب الحاجة).

ملعقتان كبيرتان زيت.

للحشو (اختياري):

جبنة موتزاريلا أو رومي.

فلفل ألوان.

زيتون.

طماطم مقطعة مكعبات.

سجق أو لانشون أو بانيه متبقي.



طريقة التحضير



اخلطي الدقيق مع الخميرة والسكر والملح.

أضيفي الماء الدافئ تدريجيًا مع الزيت واعجني حتى تحصلي على عجينة ناعمة.

اتركي العجين يختمر لمدة 30 إلى 45 دقيقة.

قسمي العجين إلى كرات وافردي كل كرة على شكل دائرة.

ضعي الحشوة المفضلة ثم أغلقي العجين جيدًا أو اتركيه مفتوحًا حسب الرغبة.

سخني طاسة غير لاصقة وادهنيها بقليل من الزيت.

اطهي الفطير على نار هادئة حتى يكتسب لونًا ذهبيًا من الجانبين ويذوب الجبن.

قدميه ساخنًا مع الكاتشب أو صوص الثومية أو السلطة.

نصيحة: يمكنكِ استغلال بقايا الدجاج أو اللحوم والخضراوات الموجودة في الثلاجة لتحضير فطير الطاسة بتكلفة بسيطة، ليصبح وجبة مشبعة ولذيذة تنافس البيتزا والكريب.