ناجحة جدا .. طريقة عمل بيتزا الطاسة بشكل سريع

إذا كنتي تودين تقديمأكلات سهلة نقدم إليكي طريقة عمل بيتزا الطاسة بشكل سريع وناجح ومظبوط، بدون فرن وبمكونات بسيطة:



المكونات للعجينة:



كوب دقيق

نصف كوب زبادي (أو ربع كوب لبن + ربع كوب ماء)

ملعقة كبيرة زيت

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر

رشة ملح

للحشو:

صلصة بيتزا جاهزة أو صلصة طماطم متبّلة

جبنة موزاريلا مبشورة

شرائح زيتون

فلفل ألوان

أي إضافات تحبيها: (بسطرمة – تونة – سجق – لحمة مفرومة… إلخ)

طريقة التحضير:

1. تحضير العجينة:

اخلطي الدقيق مع الملح والبيكنج بودر.

أضيفي الزبادي والزيت وابدئي بالعجن.

لو العجينة ناشفة أضيفي معلقة ماء، ولو لينة أضيفي رشة دقيق.

اعجني لحد ما تصبح ناعمة ومتماسكة.

اتركيها ترتاح 10 دقائق فقط.

2. التسوية في الطاسة:

افردي العجينة على شكل دائرة متوسطة السمك.

سخّني طاسة غير لاصقة (تيفال/جرانيت) على نار هادئة.

ضعي العجينة في الطاسة من غير زيت، وغطيها لمدة 2–3 دقائق لحد ما القاعدة تشقرّ بسيطًا.

3. إضافة الحشوة:

اقلبي العجينة على الوجه التاني فورًا.

ادهني الوجه اللي فوق بصلصة البيتزا.

أضيفي الجبنة والمكونات اللي تحبيها.

غطي الطاسة وسيّبي البيتزا 10 دقائق على نار هادئة جدًا لحد ما الجبنة تسيح والعجينة تستوي.



نصائح لضمان نجاح بيتزا الطاسة:



يجب أن تكون النار تكون هادية جدًا



اذا تريدين القاعدة مقرمشة، سيبيها دقيقة زيادة قبل التقليب.