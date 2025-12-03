حرامي التفويلة.. سقوط سائق هرب من عامل بنزينة بعد تزويد سيارته بالوقود في البحيرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "ملاكى" بمغافلة عامل بإحدى محطات الوقود والهرب بسيارته دون سداد قيمة الوقود بالبحيرة.

سقوط سائق هرب من عامل محطة بنزين بعد «تفويل» سيارته بالبحيرة

بالفحص تبين عدم وجود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد العامل بمحطة الوقود المشار إليها (مقيم بدائرة قسم شرطة كفر الدوار) وبسؤاله قرر أن الواقعة بتاريخ 29 نوفمبر الماضى أثناء تواجده بعمله بالمحطة الكائنة بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة.

أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص"، وقائدها (مقيم بدائرة مركز شرطة شبراخيت)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر أنه هرب بالسيارة عقب تزويدها بالوقود لأنه فوجئ بعدم وجود مبالغ مالية بحوزته.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.