تسليم جثمان إسرائيلي محتجز بغزة.. وفرق البحث تواجه صعوبات بسبب انقطاع الكهرباء| تفاصيل

أكد بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّه جرى تسليم جثة لمحتجز إسرائيلي إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في منطقة شمال قطاع غزة، موضحًا أنّ الجثة سُلِّمت من قبل حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي، وأن اللجنة الدولية تولت نقلها وتسليمها إلى الجانب الإسرائيلي.

وأضاف أنّه بعد استكمال الفحوصات لدى الجانب الإسرائيلي للتأكد من هوية الجثة، يتبقى جثمان لمحتجز إسرائيلي واحد فقط، ولا تزال عمليات البحث متواصلة في عدة مناطق داخل القطاع للوصول إليه.

وتابع في تصريحات مع الإعلامية داليا نجاتي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الظلام الحالك الذي يظهر خلفه خلال البث يعكس أحد أبرز التحديات التي تواجه عمليات البحث، سواء عن جثامين الشهداء الفلسطينيين أو عن الجثث الإسرائيلية المفقودة.

وبيّن أنّ هذا الظلام هو نتيجة مباشرة لانقطاع التيار الكهربائي عن قطاع غزة منذ الأيام الأولى للعدوان الإسرائيلي، وهو ما أثّر بشكل كبير على الحياة العامة والخدمات الأساسية، بما في ذلك عمل الوزارات والبلديات وفرق الإغاثة.

وأوضح بشير أنّ هذا الوضع يمثل جزءًا من المعاناة اليومية لسكان قطاع غزة على مدار عامين من عمر العدوان الإسرائيلي، مؤكّدًا أنّ غياب الكهرباء يعطل الجهود الميدانية ويزيد من صعوبة تنفيذ عمليات البحث في المناطق المستهدفة ومسارات وأنفاق المقاومة الفلسطينية.