قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكينج راجع.. محمد منير يُفاجئ جمهوره ببروفة خاصة تُشعل السوشيال ميديا
العربية للتصنيع ترحب بعقد الشراكات الجادة وتوقع بروتوكول للتعاون مع شركة أميستون المصرية
مهرجان البحر الأحمر السينمائي يكشف عن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة بمشاركة «دارين سلّام»
نجاح مصري في معادلة السلاح.. أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
رشاوى انتخابية.. القبض على شخصين من أنصار مرشح لمجلس النواب بسوهاج
تسليم جثمان إسرائيلي محتجز بغزة.. وفرق البحث تواجه صعوبات بسبب انقطاع الكهرباء| تفاصيل
رئيس الأركان الإسرائيلي: يجب أن نكون مستعدين على كل حدودنا لأي تهديد مُفاجئ
النائب العام يأمر بحظر النشر في وفاة قاضي الإسكندرية
مجلس القضاء الأعلى: اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما نشر بوفاة قاضي الإسكندرية
الداخلية تكشف حقيقة إدعاء شخصين بتلقى أموال للإدلاء بصوتهم فى الإنتخابات بالإسكندرية
ما كفارة الرجوع في اليمين؟.. أمين الإفتاء يوضح 3 طرق جائزة
سيدات سلة الأهلي يواصل تدريباته على فترتين استعدادًا لبطولة إفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تسليم جثمان إسرائيلي محتجز بغزة.. وفرق البحث تواجه صعوبات بسبب انقطاع الكهرباء| تفاصيل

جنود إسرائيليون
جنود إسرائيليون
محمود محسن

أكد بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّه جرى تسليم جثة لمحتجز إسرائيلي إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في منطقة شمال قطاع غزة، موضحًا أنّ الجثة سُلِّمت من قبل حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي، وأن اللجنة الدولية تولت نقلها وتسليمها إلى الجانب الإسرائيلي.

وأضاف أنّه بعد استكمال الفحوصات لدى الجانب الإسرائيلي للتأكد من هوية الجثة، يتبقى جثمان لمحتجز إسرائيلي واحد فقط، ولا تزال عمليات البحث متواصلة في عدة مناطق داخل القطاع للوصول إليه.

وتابع في تصريحات مع الإعلامية داليا نجاتي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الظلام الحالك الذي يظهر خلفه خلال البث يعكس أحد أبرز التحديات التي تواجه عمليات البحث، سواء عن جثامين الشهداء الفلسطينيين أو عن الجثث الإسرائيلية المفقودة.

وبيّن أنّ هذا الظلام هو نتيجة مباشرة لانقطاع التيار الكهربائي عن قطاع غزة منذ الأيام الأولى للعدوان الإسرائيلي، وهو ما أثّر بشكل كبير على الحياة العامة والخدمات الأساسية، بما في ذلك عمل الوزارات والبلديات وفرق الإغاثة.

وأوضح بشير أنّ هذا الوضع يمثل جزءًا من المعاناة اليومية لسكان قطاع غزة على مدار عامين من عمر العدوان الإسرائيلي، مؤكّدًا أنّ غياب الكهرباء يعطل الجهود الميدانية ويزيد من صعوبة تنفيذ عمليات البحث في المناطق المستهدفة ومسارات وأنفاق المقاومة الفلسطينية.

اللجنة الدولية للصليب الأحمر قطاع غزة حركة حماس إسرائيل فلسطيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

حالة الطقس

الأرصاد تُعلن تفاصيل موجة طقس بارد.. انخفاض 4 درجات وأمطار غزيرة وشبورة

مدرسة دولية

بعد اتهامهم لموظفيها.. مدرسة دولية ببدر تتهم 3 أولياء أمور بالابتزاز المالي والتشهير

اسعار الذهب اليوم الاربعاء

أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 بالمصنعية الآن

وزارة التربية والتعليم

وضع مدرسة الإسكندرية للغات تحت الإشراف المالي والإداري لوزارة التربية والتعليم

جثة - أرشيفية

إدمان ومشاجرة.. التحريات تكشف مفاجأة في واقعة وفاة سيدة باب الشعرية

مدرسة دولية

اتهامات متبادلة ومفاجأة بالكاميرات.. ماذا حدث في المدرسة الدولية ببدر؟| خاص

ديانج

قرار جديد من ديانج بشأن تجديد عقده مع الأهلي.. خاص

ترشيحاتنا

المتهمين

القبض على سيدتين توزعان أموالا على الناخبين بسوهاج

متهم - أرشيفية

كروت دعائية.. القبض على أنصار مرشح لمجلس النواب بقنا

المتهم

القبض على شخص ينقل المواطنين لمقار اللجان الانتخابية بسوهاج

بالصور

طرح البوسترات الرسمية لمسلسل "سنجل ماذر فاذر" يشعل مواقع التواصل الاجتماعى

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

برودة وتنميل اليدين .. هل هو مرض رينود؟

برودة وتنميل اليدين .. هل هو مرض رينود؟
برودة وتنميل اليدين .. هل هو مرض رينود؟
برودة وتنميل اليدين .. هل هو مرض رينود؟

تأليف وإخراج وإنتاج وبطولة ظافر العابدين.. عرض فيلم صوفيا بالمهرجان الدولي بمراكش

فيلم صوفيا
فيلم صوفيا
فيلم صوفيا

ألم العصعص.. لماذا يحدث وما أفضل طرق التعامل معه؟

ألم العصعص .. لماذا يحدث وما أفضل طرق التعامل معه؟
ألم العصعص .. لماذا يحدث وما أفضل طرق التعامل معه؟
ألم العصعص .. لماذا يحدث وما أفضل طرق التعامل معه؟

فيديو

الرشاوى

رشاوى انتخابية.. القبض على شخصين من أنصار مرشح لمجلس النواب بسوهاج

المتهم

حرامي التفويلة.. سقوط سائق هرب من عامل بنزينة بعد تزويد سيارته بالوقود في البحيرة

كريم محسن

كريم محسن.. يطلق يا صاحبتي بتوقيع عزيز الشافعي وتوما

المتهم

الأهالي ربطوه في عامود.. القبض على لص سرق مروحتين من مسجد بالدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

المزيد