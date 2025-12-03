قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
العربية للتصنيع ترحب بعقد الشراكات الجادة وتوقع بروتوكول للتعاون مع شركة أميستون المصرية
مهرجان البحر الأحمر السينمائي يكشف عن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة بمشاركة «دارين سلّام»
نجاح مصري في معادلة السلاح.. أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
رشاوى انتخابية.. القبض على شخصين من أنصار مرشح لمجلس النواب بسوهاج
تسليم جثمان إسرائيلي محتجز بغزة.. وفرق البحث تواجه صعوبات بسبب انقطاع الكهرباء| تفاصيل
رئيس الأركان الإسرائيلي: يجب أن نكون مستعدين على كل حدودنا لأي تهديد مُفاجئ
النائب العام يأمر بحظر النشر في وفاة قاضي الإسكندرية
مجلس القضاء الأعلى: اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما نشر بوفاة قاضي الإسكندرية
الداخلية تكشف حقيقة إدعاء شخصين بتلقى أموال للإدلاء بصوتهم فى الإنتخابات بالإسكندرية
ما كفارة الرجوع في اليمين؟.. أمين الإفتاء يوضح 3 طرق جائزة
سيدات سلة الأهلي يواصل تدريباته على فترتين استعدادًا لبطولة إفريقيا
مدرسة تستعين بشخص لإلقاء مادة كاوية على سيارة مديرتها بالتجمع.. والسبب مفاجأة
بالصور

تأليف وإخراج وإنتاج وبطولة ظافر العابدين.. عرض فيلم صوفيا بالمهرجان الدولي بمراكش

تقى الجيزاوي

شهد فيلم صوفيا للمخرج ظافر العابدين عرضا عالميا أول ناجح بالمهرجان الدولي للفيلم بمراكش الذي يُقام في الفترة من 29 نوفمبر إلى 7 ديسمبر، حيث قُوبل بتصفيق وترحاب من الجمهور.

 قدّم العرض المخرج وبطل الفيلم ظافر العابدين والطفلة مايا الغريب وقيس الستي.



 

الفيلم ذو الإنتاج التونسي البريطاني المشترك تدور أحداثه حول إميلي التي تغادر لندن متجهة إلى تونس، على أمل أن تساعد ابنتها صوفيا على إعـادة الوصل مع زوجها هشام بعد انفصالهما.

 لكن ما كان من المفترض أن يكون لقاءً هادئًا، يتحول إلى كابوس حيـن تختفي صوفيـا فجأة. تتوالى الأكاذيب والأسـرار والخيانــة لتزعـزع استقرار عائلة مثقلة بالتشتت.

 تجــد إميلي نفســها في سباق محموم مع الزمن، فيما ينهار العالم من حولها، وتخوض صراعًا شرسًا للعثور على ابنتها.

صوفيا من تأليف وإخراج وإنتاج وبطولة ظافر العابدين ويشاركه جيسيكا براون فيندلي وجوناثان هايد وقيس الستي وهبة عبوك وزياد عيادي وسعاد بن سليمان وتصوير ويلي نيل، ومونتاج حافظ العريضي، وموسيقى سليم عرجون، وتصميم الصوت دانيال بودسوورث.

ظافر العابدين ممثل وكاتب ومخرج تونسي، امتدت مسيرته المهنية في التلفزيون البريطاني والسينما العالمية، وشارك في إنتاجات ضخمة في جميع أنحاء العالم العربي. تخرج في كلية برمنغهام للتمثيل، وبدأ مسيرته السينمائية في المملكة المتحدة بمسلسلات مثل "Dream Team" و"Spooks". واصل الظهور في أفلام بارزة مثل Children of Men وSex and The City 2 وفي مسلسلات تلفزيونية بما في ذلك The Looming Tower وThe Eddy. وفي العالم العربي، أصبح اسمًا مألوفًا من خلال مسلسلات مثل مكتوب وحلاوة الدنيا وعروس بيروت، مستعرضًا براعته في الدراما والأكشن والرومانسية.

خلف الكاميرا، ظهر عابدين لأول مرة في عام 2021، أخرج ظافر العابدين أول أفلامه الروائية الطويلة "غدوة"، الذي شارك في كتابته وإخراجه، ومثّل فيه، وساهم في إنتاجه من خلال شركته Double A Productions. رُشّح فيلم "غدوة" لجوائز غولدن غلوب، وفاز بجائزة الاتحاد الدولي لنقاد السينما (فيبريسي) في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. أما فيلمه الروائي الطويل الثاني "إلى ابني"، الذي شارك أيضًا في كتابته وإخراجه وإنتاجه، فقد فاز بجائزة أفضل فيلم، كما حظي بتنويه خاص عن السيناريو في مهرجان هوليوود للفيلم العربي. كتب ظافر العابدين وأخرج أحدث أفلامه الروائية الطويلة "صوفيا"، من بطولة جيسيكا براون فيندلي، وجوناثان هايد، وقيس الستي. في مجال التمثيل، يواصل ظافر العابدين مسيرته الفنية المتميزة، سواء في العالم العربي أو على الساحة الدولية.

الفيلم صوفيا ظافر العابدين المهرجان الدولي للفيلم بمراكش

برودة وتنميل اليدين .. هل هو مرض رينود؟

تأليف وإخراج وإنتاج وبطولة ظافر العابدين.. عرض فيلم صوفيا بالمهرجان الدولي بمراكش

ألم العصعص.. لماذا يحدث وما أفضل طرق التعامل معه؟

