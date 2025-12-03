قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الهيئة العربية للتصنيع تعقد شراكة استراتيجية مع شركة “ورك شوب تكنولوجي” الصينية
فيديو مثير.. طفلان يسرقان آخر بالإكراه بالقليوبية وتدخل فورى من الأمن
حماس: سنسلم اليوم جثة محتجز إسرائيلي عثرنا عليها في شمال قطاع غزة
رئيس جهاز التعبئة والإحصاء يُقدم عرضًا حول "التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت"
الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة سيدة مع زوجة ضابط شرطة بطنطا
أشرف صبحي: لن نتهاون في حقوق الرياضيين.. وتحقيقات شاملة في وفاة سبّاح نادي الزهور
وزير الرياضة يقرر تحويل واقعة وفاة السباح يوسف محمد إلى النيابة العامة
قرار جديد من ديانج بشأن تجديد عقده مع الأهلي.. خاص
أكبر طرح سكني في مصر.. آخر موعد لحجز شقق مشروع ظلال 2025
صحة غزة: 6000 من مبتوري الأطراف بحاجة إلى إعادة تأهيل عاجلة
أمير الكويت: أي عدوان على دولة خليجية هو اعتداء مباشر على أعضاء المجلس
توقف عضلة القلب 4 مرات.. التقرير الطبي لوفاة السباح يوسف محمد (صورة)
رياضة

قرار جديد من ديانج بشأن تجديد عقده مع الأهلي.. خاص

ديانج
ديانج

علم صدي البلدأان المالي اليو ديانج لاعب فريق الكرة بالنادي الأهلي غادر القاهرة من اجل الانضمام لمنتخب بلاده الذى يستعد حاليا للمشاركة فى بطولة الامم الافريقية التى ستقام فى المغرب نهاية الشهر الجاري .

وسافر ديانج الذى حرص على الاستمرار فى القاهرة خلال الأيام الماضية رغم منح الجهاز الفنى لاعبيه راحة لمدة 5 أيام من أجل مواصلة مشاروات وجلسات المفاوضات مع مسئولى الأهلي لتجديد عقده .

وكان الجهاز الفنى للأهلي بقيادة الدنماركي ييس توروب قد منح لاعبيه راحة لمدة 5 أيام بعد العودة من المغرب عقب خوض مباراة الجيش الملكى فى الجولة الثانية لمنافسات دوري أبطال افريقيا التى انتهت بالتعادل الايجابي 1 / 1 . 

وعلم صدي البلد أن ديانج أبلغ مسئولى الأهلي بقيام وكيله بمواصلة ملف المفاوضات من أجل الوصول اتفاق لتجديد تعاقده مع الفريق .

بلعمري يقترب من الأهلي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن بدء التواصل بشكل رسمي مع الرجاء المغربي لمحاولة ضم يوسف بلعمري الظهير الأيسر.

وينتهى عقد يوسف بلعمري مع نادي الرجاء المغربي بنهاية الموسم الحالي وسط محاولات لتجديد التعاقد مع اللاعب.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن النادي الأهلي تواصل للمرة الأولى مع الرجاء المغربي لشراء ال6 أشهر الأخيرة في عقد يوسف بلعمري

وحدد الأهلي خلال تواصله مع الرجاء المغربي على الرد بشأن العرض بعد أسبوع لحسم الصفقة.

وفي وقت سابق كشفت تقارير صحفية، عن اهتمام النادي الأهلي بالتعاقد مع يوسف بلعمري، ظهير أيسر فريق الرجاء المغربي، خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لموقع “هسبورت” المغربي فإن الرجاء يستعد لتحسين عرضه لتحصين بلعمري والأهلي يتربص بظهير "أسود الأطلس"

وأوضح أن مسؤولي الرجاء وجدوا صعوبات كبيرة في إقناع اللاعب بالتوقيع على عقد جديد مع الفريق خلال الفترة الحالية، ما يُثير المخاوف حول رحيله بشكل مجاني عن “النسور”.

وواصل أن المطالب المالية للاعب يوسف بلعمري، اعتبره المكتب المسير للرجاء كبيرة مقارنة مع القيمة المالية التي يقترحها النادي مقابل تمديد مقام الظهير الأيسر للمنتخب الوطني المغربي الأول.

ديانج اليو ديانج الأهلي بطولة الامم الافريقية توروب ييس توروب

يوسف محمد لاعب الزهور

نتحمّل المسئولية.. اتحاد السباحة يكشف الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور ببطولة الجمهورية

الأذان

ماذا يقول السامع عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم؟.. اعرف رأي الفقهاء

حريق

دون إصابات .. الحماية المدنية تنقذ عقارًا من حريق هائل بالقاهرة | صور

الجولان

123 دولة أيّدت القرار | الأمم المتحدة تدعو إسرائيل للانسحاب من «الجولان».. وسوريا تشكر مصر

الدولار

أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء

الهبوط الأرضي

هبوط أرضي في «النرجس 5» بالتجمع الخامس يُربك الأهالي ويستدعي سيارات مياه طارئة| القصة الكاملة

ما يحدث للجسم عند التعرض للعطش الشديد

ماذا يحدث لجسمك عند التعرّض للعطش الشديد؟ .. نتائج صادمة

كولر

إعلامي: كولر سيتحدّث عن الأهلي بشكل «إيجابي».. وأيمن الرمادي «بيتمحك» في الزمالك

المتهمون

بيدفعوا رشاوى.. القبض على 4 من أنصار مرشح لمجلس النواب بسوهاج

المتهم

القبض على شخص يوجه الناخبين لانتخاب مرشحين بالبحيرة

المتهمون

بيوزعوا كروت دعائية.. القبض على 5 من أنصار مرشح لمجلس النواب بالبحيرة

طواجن البروتين والخضار للدايت المكونات وخطوات التحضير

طواجن البروتين مع الخضار

برجر اللحم البيتي بطعم المطاعم.. المكونات وطريقة التحضير خطوة بخطوة

برجر اللحم البيتي بطعم المطاعم المكونات وطريقة التحضير خطوة بخطوة

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025

كيف يؤثر القلق النفسي على جسم الطفل؟ حادثة السباح يوسف محمد تكشف الحقيقة الصادمة

وفاة السباح يوسف محمد لاعب نادى الزهور

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025

جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025

مسيرات ومدرعات وصواريخ تعمل بالذكاء الاصطناعي في جناح الإمارات بمعرض إيديكس 2025.. صور

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

