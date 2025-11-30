مفاوضات الأهلي مع أليو ديانج لم تنجح حتى الآن.. تفاصيل

كشف الناقد الرياضي عمرو الدردير تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات النادي الأهلي مع اللاعب أليو ديانج.

وكتب عمرو الدردير عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"مفاوضات الأهلي مع أليو ديانج لم تنجح حتى الآن، الأهلي تقدم بعرض مالي يصل إلى مليون و200 ألف دولار لكن اللاعب طلب الحصول على 2 مليون و200 ألف دولار للتجديد".

علم صدي البلد أن سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة النادي الأهلي و القائم بأعمال المشرف على الكرة ينوي عقد جلسة مع المالي اليو ديانج لاعب وسط الفريق خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل إنهاء ملف تجديد تعاقده مع الأهلي.

وينتهى عقد اليو ديانج مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأى ناد فى يناير المقبل.

وطلب الدنماركي ييس توروب المدير الفنى للأهلي من إدارة الكرة ضرورة استمرار المالي اليو ديانج لأهميته بعد الاعتماد عليه بشكل أساسى طوال الفترة الماضية سواء فى الدوري أو بطولة أفريقيا.