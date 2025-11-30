ننشر أول صورة لـ عامل الديلفري ضحية حادث المقطم

حصل صدى البلد على صورة عامل الدليفري ضحية حادث مروري في المقطم؛ بعد انقلاب دراجته النارية على الطريق في الهضبة الوسطى.

مصرع عامل دليفري في المقطم

لقي عامل دليفري مصرعه؛ نتيجة انقلاب دراجته البخارية في منطقة الهضبة الوسطي بالمقطم في القاهرة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة، أفاد بورود بلاغ بوقوع حادث ومصرع عامل دليفري بالهضبة الوسطي بالمقطم.

وبالانتقال والفحص؛ تبين من المعاينة التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة، انقلاب الدراجة البخارية الخاصة بعامل الدليفري؛ نتيجة اصطدامها بحجر وسط الطريق.

ونُقل إلى ثلاجة أحد المستشفيات، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.