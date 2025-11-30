قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سلوى بكر تفوز بجائزة البريكس الأدبية
هتدفع غرامة .. لو جاتلك فاتورة كهرباء بـ 100 جنيه
تأهل 3 لاعبين إلى نهائي بطولة العالم للكاراتيه
مباراة ســ.ــكينة المعجون.. 4 بنود في شكوى الأهلي ضد جماهير الجيش الملكي
أليو ديانج يماطل الأهلي بشأن تجديد العقد وسط عروض خليجية مغرية.. تفاصيل
إجراءات عاجلة بجميع مدارس محافظة القاهرة لحماية الطلاب من فيروس ماربورج
سعر الدولار اليوم في مصر بمستهل تعاملات الأحد الصباحية
إسرائيل تبلغ واشنطن: لن نتقدم في اتفاق غزة قبل استعادة الجثمانين.. والدوحة تعترض
تحذير إسرائيلي.. إيران تُعيد تسليح نفسها خوفا من تحرك جديد لتل أبيب
«عربية النواب»: الرئيس السيسي يضع العالم أمام مسئولياته تجاه فلسطين ويُجدّد العهد بدور مصر التاريخي
إصابة 5 أشخاص في تصادم توك توك وموتوسيكل بطريق مسطرد – أبو زعبل
ناقد رياضي: هفوة قاتلة تحرم الزمالك من فوز ثمين أمام كايزر تشيفز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

حقيقة الفيروس الجديد في مصر.. الصحة توضح وتقدم نصائح مهمة للوقاية

حقيقة الفيروس الجديد في مصر
حقيقة الفيروس الجديد في مصر
ياسمين القصاص

شهد عدد من المواطنين، ولا سيما أمهات الأطفال، حالة من القلق خلال الأيام الماضية عقب انتشار موجة من الأعراض الصحية بين البعض، مثل الحمى وارتفاع درجات الحرارة

وقد استغل البعض ظهور هذه الأعراض للترويج لوجود متحور جديد أو فيروس غير معروف بدأ في الانتشار، مما زاد حالة الخوف وأثار العديد من التساؤلات حول حقيقة الأمر وطرق الوقاية والعلاج.

رد رسمي من مستشار رئيس الجمهورية

وفي هذا الصدد، خرج الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، ليوضح حقيقة ما يثار حول انتشار فيروس جديد

وأكد بشكل قاطع أنه لا توجد أي فيروسات مستجدة أو متحورات جديدة في مصر حتى هذه اللحظة، مشيرا إلى أن ما يحدث يعد أمرا طبيعيا مع التغيرات الجوية التي تساعد في زيادة نشاط الفيروسات التنفسية المعروفة، وعلى رأسها الإنفلونزا الموسمية. 

وأضاف قائلا: "هناك حالات إصابة بالإنفلونزا أو التهابات بالجهاز التنفسي، وهذا أمر معتاد".

كما نفى تماما وجود أي انتشار فيروسي غير مألوف، موضحا: "بطمنكم، ولغاية دلوقتي مفيش رصد لأي متحورات جديدة ولا انتشار وبائي".

ونصح المواطنين بالابتعاد عن الأماكن المزدحمة قدر الإمكان، وتجنب التعرض المفاجئ لتيارات الهواء، باعتبارهما من العوامل التي تزيد من احتمالات الإصابة بالعدوى.

وزارة الصحة: لا فيروسات مجهولة في مصر

ومن جانبه، أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، عدم وجود أي انتشار لفيروسات غير معروفة أو سلالات خطيرة داخل البلاد. 

وشدد خلال مداخلة إعلامية على أن الوزارة تمتلك منظومة رصد وبائي متطورة تتابع الوضع الصحي محليا وعالميا باستمرار، ولم تشر أي بيانات إلى وجود تهديد وبائي جديد.

ما هي الإنفلونزا الموسمية؟

وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن الإنفلونزا الموسمية هي عدوى تنفسية حادة تسببها فيروسات الإنفلونزا، وتنتقل بسهولة من خلال الرذاذ المتطاير عند سعال الشخص المصاب أو عطسه، مما يجعل انتشارها سريعا في فترات تغير الفصول.

مخاطر الإنفلونزا الموسمية

يمكن أن تتراوح شدة الإنفلونزا الموسمية بين الأعراض البسيطة والحالات التي تتطلب الدخول إلى المستشفى، وقد تؤدي في بعض الأحيان إلى الوفاة، خاصة لدى الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات مثل الأطفال الصغار، كبار السن، النساء الحوامل، العاملين في القطاع الصحي، والمصابين بأمراض مزمنة. 

ورغم ذلك، يتعافى معظم المرضى من الحمى والأعراض خلال أسبوع واحد دون الحاجة إلى رعاية طبية متقدمة.

كيف تحمي نفسك من نزلات البرد؟

أوضحت وزارة الصحة والسكان مجموعة من الإرشادات المهمة للوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا، وتشمل:

 - ارتداء ملابس ثقيلة ويفضل أن تكون متعددة الطبقات.

 - الحرص على تناول الأطعمة الصحية لدعم جهاز المناعة.

 - الإكثار من المشروبات الدافئة.

 - الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية.

 - تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة قدر الإمكان.

والجدير بالذكر، أن بهذه التوضيحات والارشادات، يؤكد المسؤولون أن الوضع الصحي تحت السيطرة، وأن ما يحدث لا يتجاوز الزيادة المعتادة في نشاط الفيروسات الموسمية خلال فترات التقلبات الجوية.

فروس جديد ظهور فيروس جديد فيروس كورونا وزارة الصحة الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المايه المعدنية فيها صرف صحى.. الداخلية تعلن القبض على صانعى محتوى

المياه المعدنية فيها صرف صحى.. الداخلية تعلن القبض على الأكيلانس وسلطانجى صانعى محتوى

انتخابات النواب

الإدارية العليا تلغى انتخابات النواب فى 11 دائرة

الاهلي

اعتذار رسمي من الجيش الملكي لـ الأهلي وجماهيره .. تفاصيل

البرد

مش نزلة برد.. أعراض تؤكد إصابتك بفيروس كورونا

انتخابات مجلس النواب 2025

مواعيد التصويت في إعادة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025

تعرف على قرار المحكمة الإدارية العليا بالدوائر الـ6 الملغاة بمحافظة الجيزة بانتخابات مجلس النواب

تعرّف على قرار «الإدارية العليا» بالدوائر الـ6 المُلغاة بالجيزة في انتخابات مجلس النواب

الزمالك

جلسات متتالية بلا نتيجة .. لاعب الزمالك يرفض التجديد ويُربك الجهاز الفني

الذهب

سعر الذهب صباح اليوم الأحد 30-11-2025

ترشيحاتنا

الدكتور علي جمعة

علي جمعة: المسلم يتعامل مع الكون كله برِقة ولِينٍ وانسجام

وزير الأوقاف

ليست حراماً في التلاوة.. وزير الأوقاف: المقامات ليست علماً خاصاً بالموسيقى فقط

الدكتور محمود صديق

محمود صديق: خريجو إعلام الأزهر يحملون شعار الوسطية

بالصور

كارول سماحة تخطف الأنظار بالأحمر الجريء في أحدث ظهور لها

كارول سماحة
كارول سماحة
كارول سماحة

مش اليانسون بس.. مشروبات تساعد في التخلص من ألم الحلق

غير اليانسون..مشروبات تساعد فى التخلص من ألم الحلق
غير اليانسون..مشروبات تساعد فى التخلص من ألم الحلق
غير اليانسون..مشروبات تساعد فى التخلص من ألم الحلق

فيديو

شكوى الأهلي

مباراة ســ.ــكينة المعجون.. 4 بنود في شكوى الأهلي ضد جماهير الجيش الملكي

عريس بزي فرعوني

العريس الفرعوني .. دخول استثنائي بزي الملك توت يشعل التصفيق والزغاريد في أسوان |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد