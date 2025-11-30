سعر الدولار اليوم في مصر بمستهل تعاملات الأحد الصباحية

شهدت أسعار صرف الدولار في مصر مطلع تعاملات الأسبوع الجاري، تباينا طفيفا من بنك لآخر.

ويستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الأحد 30 نوفمبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات بنوك القطاع الخاص والعام.

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد

تباين سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم إذ انخفض في مصرف أبوظبي الإسلامي بينما ارتفع في بنوك: الأهلى الكويتي، الكويت الوطنى، نكست، بنك الشركة المصرفية، قناة السويس مسجلا نحو 47.62جنيه للشراء و 47.72جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (المصرف المتحد، الإسكندرية) ليسجل 47.60جنيه للشراء و 47.70جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك( إتش إس بي سي HSBC، الأهلي، مصر، المصرف العربي، المصري الخليجي، فيصل الإسلامي، الأهلى المتحد، العربي الأفريقي، القاهرة، ميد بنك، قطر الوطني، العقاري المصري العربي) عند 47.60جنيه للشراء و 47.70جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك(تنمية الصادرات، أبوظبي الأول)

نحو 47.58جنيه للشراء و 47.68جنيه للبيع.

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك البركة لنحو 47.57جنيه للشراء و 47.67جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك ( كريدي أجريكول، أبوظبي التجاري) عند 47.57جنيه للشراء و 47.67جنيه للبيع.

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك التنمية الصناعية ليسجل 47.55جنيه للشراء و 47.65جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك التعمير والإسكان عند 47.53 جنيه للشراء و 47.63جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك الإمارات دبي الوطني نحو 47.50جنيه للشراء و 47.60جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في البنك المركزي لنحو 47.58جنيه للشراء و 47.72 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء للدولار اليوم الأحد

47.62جنيه للشراء.

أقل سعر بيع للدولار اليوم الأحد

47.60 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار اليوم الأحد

47.64 جنيه للبيع.