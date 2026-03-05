قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نجم الزمالك السابق يطالب بتأجيل مباراة إنبي أمام الأبيض في الدوري
البنتاجون يكشف أسماء 6 جنود أمريكيين قتلوا في غارة إيرانية بالكويت
تسرب نفطي محتمل.. انفجار قرب ناقلة نفط قبالة سواحل الكويت
نفحات شهر رمضان 2026.. 3 عبادات تعادل أجر قيام الليل والثواب عليها مضاعف
وفقا لآخر تحديثات.. سعر الدولار في البنك الأهلي الآن
وأنت في بيتك.. 7 طرق ذكية لحجز تذاكر قطارات عيد الفطر 2026
جوجل تكشف أسرار Gemini.. تحديث جديد يغير قواعد اللعبة في المنزل الذكي
إصابة 6 أشخاص في حريق هائل بمخازن مول مفروشات شهير بالمحلة
صدمة لـ الزمالك بسبب فيريرا.. قرار غير متوقع من فيفا ضد النادي
50 مليون جنيه خسائر.. اللقطات الأولى لحريق مول تجاري شهير بالغربية
عودة لصوص الذهب.. سرقة 130 جرامًا من منزل بالمنشاة في سوهاج
اقتصاد

وفقا لآخر تحديثات.. سعر الدولار في البنك الأهلي الآن

سعر العملات الأجنبية في مصر
علياء فوزى

واصلت أسعار العملات الأجنبية والآسيوية في مصر، ارتفاعها خلال تعاملات الأسبوع بالتزامن مع استمرار العملية العسكرية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران في يومها السادس، إذ صعد سعر الدولار اليوم  إلي 50.24 جنيه، مقابل 48.80 جنيه سعر إغلاق مستهل الأسبوع، بزيادة 1.44 جنيه.

ويستعرض موقع “صدى البلد”، متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل اليوم الخميس 5 مارس 2026 2026، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر صرف الدولار في مصر اليوم الخميس 5-3-2026

ارتفع  سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 5-3-2026 لنحو:

سعر الشراء: 50.14 جنيه.

سعر البيع: 50.24 جنيه.

وبلغ سعر الدولار الإسترالي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 5-3-2026

سعر الشراء: 35.02 جنيه.

سعر البيع: 35.53 جنيه.

سجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 5-3-2026

سعر الشراء: 36.59 جنيه.

سعر البيع: 36.89 جنيه.


أسعار العملات الأوروبية في مصر اليوم الخميس 5-3-2026

ارتفع سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 5-3-2026

سعر الشراء: 58.04 جنيه.

سعر البيع: 58.54 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 5-3-2026

سعر الشراء: 66.70 جنيه.

سعر البيع: 67.33 جنيه. 

سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 5-3-2026

سعر الشراء: 64 جنيها.

سعر البيع: 64.48 جنيه.

كرون دنماركي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 5-3-2026

سعر الشراء: 7.76 جنيه.

سعر البيع: 7.83 جنيه.

سعر كرونا سويدية مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 5-3-2026

سعر الشراء: 5.39 جنيه.

سعر البيع: 5.47 جنيه. 

سعر كرون نرويجي أمام  الجنيه المصري اليوم الخميس 5-3-2026

سعر الشراء: 5.17 جنيه.

سعر البيع: 5.22 جنيه. 

أسعار العملات الآسيوية في مصر اليوم الخميس 5-3-2026:

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 5-3-2026

سعر الشراء: 7.23 جنيه.

سعر البيع: 7.28 جنيه.

سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 5-3-2026

سعر الشراء: 31.76 جنيه.

سعر البيع: 32.06 جنيه. 

