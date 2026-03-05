وفقا لآخر تحديثات.. سعر الدولار في البنك الأهلي الآن

واصلت أسعار العملات الأجنبية والآسيوية في مصر، ارتفاعها خلال تعاملات الأسبوع بالتزامن مع استمرار العملية العسكرية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران في يومها السادس، إذ صعد سعر الدولار اليوم إلي 50.24 جنيه، مقابل 48.80 جنيه سعر إغلاق مستهل الأسبوع، بزيادة 1.44 جنيه.

ويستعرض موقع “صدى البلد”، متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل اليوم الخميس 5 مارس 2026 2026، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر صرف الدولار في مصر اليوم الخميس 5-3-2026

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 5-3-2026 لنحو:

سعر الشراء: 50.14 جنيه.

سعر البيع: 50.24 جنيه.

وبلغ سعر الدولار الإسترالي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 5-3-2026

سعر الشراء: 35.02 جنيه.

سعر البيع: 35.53 جنيه.

سجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 5-3-2026

سعر الشراء: 36.59 جنيه.

سعر البيع: 36.89 جنيه.



أسعار العملات الأوروبية في مصر اليوم الخميس 5-3-2026

ارتفع سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 5-3-2026

سعر الشراء: 58.04 جنيه.

سعر البيع: 58.54 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 5-3-2026

سعر الشراء: 66.70 جنيه.

سعر البيع: 67.33 جنيه.

سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 5-3-2026

سعر الشراء: 64 جنيها.

سعر البيع: 64.48 جنيه.

كرون دنماركي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 5-3-2026

سعر الشراء: 7.76 جنيه.

سعر البيع: 7.83 جنيه.

سعر كرونا سويدية مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 5-3-2026

سعر الشراء: 5.39 جنيه.

سعر البيع: 5.47 جنيه.

سعر كرون نرويجي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 5-3-2026

سعر الشراء: 5.17 جنيه.

سعر البيع: 5.22 جنيه.

أسعار العملات الآسيوية في مصر اليوم الخميس 5-3-2026:

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 5-3-2026

سعر الشراء: 7.23 جنيه.

سعر البيع: 7.28 جنيه.

سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 5-3-2026

سعر الشراء: 31.76 جنيه.

سعر البيع: 32.06 جنيه.