تأثرا بالحرب على إيران .. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء 4 مارس 2026

ارتفعت جميع العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري، في تعاملات البنوك اليوم الأربعاء 4 مارس 2026، بعدما تأثرتِ العملة المحلية بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

سعر العملات الأجنبية في المركزي المصري

توقف سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، عند مستويات 49.82 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع، بزيادة 65 قرشًا.



وتراوح سعر اليورو مقابل الجنيه في البنك المركزي بين 57.74 جنيه للشراء و57.91 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري نحو 66.17 جنيه للشراء و66.37 جنيه للبيع، بارتفاع 18 قرشًا.

وبلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 63.25 جنيه للشراء و63.41 جنيه للبيع، بزيادة 23 قرشًا.

ارتفاع طفيف للريال السعودي

شهد سعر الريال السعودي بختام تعاملات أمس الثلاثاء 3 مارس 2026، حالة من الارتفاع النسبي داخل البنوك ومكاتب الصرافة، ليسجل سعره على شاشات البنك المركزي الآن 13.27 جنيه للشراء، و13.31 جنيه للبيع.

واستقر سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري خلال تعاملات اليوم عند 13.27 جنيه للشراء، و13.31 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك الأهلي المصري حالةً من الاستقرار عند 13.24 جنيه للشراء، و13.31 جنيه للبيع.

في حين بلغ سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي الآن نحو 13.36جنيه للشراء، و13.39 جنيه للبيع، واستقر سعره في بنك الكويت الوطني الآن نحو 13.13 جنيها عند الشراء، و13.43 جنيها عند البيع.

الدينار الكويتي

شهد سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 4 مارس، ارتفاعًا نسبيًا في معظم البنوك والمكاتب المصرفية، ليصل حاليًا على شاشات البنك المركزي المصري إلى نحو 162.78 جنيه للشراء، و163.29 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليومالأربعاء،ء في البنك الأهلي المصري، نحو 160.46 جنيه للشراء، 163.20 جنيه للبيع، فيما بلغ في بنك الكويت الوطني، نحو 159.09 جنيه للشراء، 165.90 جنيه للبيع.



درهم الامارات

شهد سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الاربعاء 4 مارس 2026، وفق آخر تحديثات البنوك العاملة في السوق المحلية، وسط هدوء نسبي في حركة الطلب والعرض على العملة.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري نحو 13.15 جنيه للشراء و13.19 جنيه للبيع، وهو نفس المستوى الذي عرضه بنك القاهرة عند 13.15 جنيه للشراء و13.19 جنيه للبيع، وفي بنك مصر، بلغ سعر الدرهم 13.14 جنيه للشراء و13.18 جنيه للبيع.

وفيما يتعلق بالبنوك الخاصة والأجنبية، تفاوتت الأسعار بشكل طفيف، حيث سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للشراء عند 13.17 جنيه، مقابل 13.21 جنيه للبيع.