قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السفارة الأمريكية بالرياض: قدرتنا على تقديم خدمات الطوارئ لمواطنينا باتت محدودة
غرق سفينة إيرانية قبالة سواحل سريلانكا
«الدفاع السعودية»: اعتراض وتدمير صاروخين كروز في منطقة الخرج وسط المملكة
الخارجية الأمريكية تسمح لموظفيها غير الضروريين في قبرص بالمغادرة
اليوم .. محاكمة سارة خليفة بتهمة هتـــك عرض شاب داخل غرفة نومها
ليلة كادت تكون تاريخية .. 5 أسباب حرمت برشلونة من ريمونتادا جديدة أمام أتلتيكو مدريد
ارتفاع النفط والغاز عالميًا .. وإغلاق مضيق هرمز يُعطّل 20% من الإمدادات
الأرصاد: استمرار الارتفاع التدريجي في الحرارة حتى الاثنين المقبل.. وتحذيرات من الشبورة والصقيع
تأثرا بالحرب على إيران .. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء 4 مارس 2026
دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان.. اللهم اجعل لي نصيبًا من كل خير
الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير مسيرة في المنطقة الشرقية
التلفزيون الإيراني الرسمي يطلق على الهجمات الأمريكية الإسرائيلية "حرب رمضان"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

تأثرا بالحرب على إيران .. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء 4 مارس 2026

العملات العربية
العملات العربية
خالد يوسف

ارتفعت جميع العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري، في تعاملات البنوك اليوم الأربعاء 4 مارس 2026، بعدما تأثرتِ العملة المحلية بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

سعر العملات الأجنبية في المركزي المصري

توقف سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، عند مستويات 49.82 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع، بزيادة 65 قرشًا.


وتراوح سعر اليورو مقابل الجنيه في البنك المركزي بين 57.74 جنيه للشراء و57.91 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري نحو 66.17 جنيه للشراء و66.37 جنيه للبيع، بارتفاع 18 قرشًا.

وبلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 63.25 جنيه للشراء و63.41 جنيه للبيع، بزيادة 23 قرشًا.

ارتفاع طفيف للريال السعودي

شهد سعر الريال السعودي بختام تعاملات أمس الثلاثاء 3 مارس 2026، حالة من الارتفاع النسبي داخل البنوك ومكاتب الصرافة، ليسجل سعره على شاشات البنك المركزي الآن 13.27 جنيه للشراء، و13.31 جنيه للبيع.

واستقر سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري خلال تعاملات اليوم عند 13.27 جنيه للشراء، و13.31 جنيه للبيع،  بينما سجل في البنك الأهلي المصري حالةً من الاستقرار عند 13.24 جنيه للشراء، و13.31 جنيه للبيع.

في حين بلغ سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي الآن نحو 13.36جنيه للشراء، و13.39 جنيه للبيع،  واستقر سعره في بنك الكويت الوطني الآن نحو 13.13 جنيها عند الشراء، و13.43 جنيها عند البيع.

الدينار الكويتي

شهد سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 4 مارس، ارتفاعًا نسبيًا في معظم البنوك والمكاتب المصرفية، ليصل حاليًا على شاشات البنك المركزي المصري إلى نحو 162.78 جنيه للشراء، و163.29 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليومالأربعاء،ء في البنك الأهلي المصري، نحو 160.46 جنيه للشراء، 163.20 جنيه للبيع،  فيما بلغ في بنك الكويت الوطني، نحو 159.09 جنيه للشراء، 165.90 جنيه للبيع.


درهم الامارات

شهد سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الاربعاء 4 مارس 2026، وفق آخر تحديثات البنوك العاملة في السوق المحلية، وسط هدوء نسبي في حركة الطلب والعرض على العملة.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري نحو 13.15 جنيه للشراء و13.19 جنيه للبيع، وهو نفس المستوى الذي عرضه بنك القاهرة عند 13.15 جنيه للشراء و13.19 جنيه للبيع، وفي بنك مصر، بلغ سعر الدرهم 13.14 جنيه للشراء و13.18 جنيه للبيع.

وفيما يتعلق بالبنوك الخاصة والأجنبية، تفاوتت الأسعار بشكل طفيف، حيث سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للشراء عند 13.17 جنيه، مقابل 13.21 جنيه للبيع.

تأثرا بالحرب على إيران الحرب على إيران أسعار العملات الأجنبية العملات العربية تعاملات البنوك اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة .. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الدولار

رسميًا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء 4-3-2026

نزل أكثر من 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب..وعيار 21 يواصل النزيف

نزل أكثر من 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب..وعيار 21 يواصل النزيف

مشغولات ذهبية

بعد موجة هبوط قوية .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

الكويت

مأساة في الكويت .. مقتـ.ـل طفلة 11 عامًا بسقوط شظايا على منطقة سكنية

مشغولات ذهبية

تذبذب محدود .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء

حسن شحاتة وأحمد حسن

سحور الأساطير.. حسن شحاتة ونجوم الجيل الذهبي في ضيافة الصقر

ترشيحاتنا

جاسم محمد البديوي، الأمين العام لـمجلس التعاون

مجلس التعاون يدين الاعتداء الإيراني على ميناء الفجيرة ويصفه بالتصعيد الخطير

أرشيفية

قطر تعلن القبض على خليتين للحرس الثوري الإيراني بالدوحة

الناتو

روته يفتتح مؤتمر الناتو الـ20 للحد من التسلح في برلين

بالصور

طريقة عمل كنافة أساور .. مقرمشة وشهية

طريقة عمل كنافة أساور
طريقة عمل كنافة أساور
طريقة عمل كنافة أساور

بدون حرمان .. عادات بسيطة تساعدك على خسارة الوزن في رمضان

عادات بسيطة تساعدك على خسارة الوزن في شهر رمضان
عادات بسيطة تساعدك على خسارة الوزن في شهر رمضان
عادات بسيطة تساعدك على خسارة الوزن في شهر رمضان

الكافيين وتأثيره على الدماغ .. اعرف فوائده ومخاطره

كيف يعمل الكافيين داخل الدماغ؟
كيف يعمل الكافيين داخل الدماغ؟
كيف يعمل الكافيين داخل الدماغ؟

طرق تجنبك طرطشة الزيت في المطبخ .. بخطوات بسيطة

لماذا يطرطش الزيت أثناء القلي؟
لماذا يطرطش الزيت أثناء القلي؟
لماذا يطرطش الزيت أثناء القلي؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

المزيد