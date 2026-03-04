إزالة تعديات على أراضي الدولة وبناء عشوائي مخالف بالإسكندرية

نفذت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، حملات مكثفة لإزالة بناء وتعديات على أراض وأملاك الدولة ومتغيرات مكانية مخالفة للتخطيط العمراني وبدون ترخيص، وذلك استجابة لتعليمات محافظ الإسكندرية أيمن عطية بفرض هيبة الدولة وسيادة القانون.

وذكر حي أول العامرية، إن الإدارات المعنية بالحي تمكنت من هدم وإزالة تعديات على أرض أملاك الدولة عبارة عن أسوار وسملات على مساحة 2000 م بمنطقة مرغم بحري بنطاق الحي، وإيقاف أعمال ترميمات وتشطيبات داخل محال بشارع مستشفى الصفوة، والتحفظ على مواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ورصد حي وسط، أعمال ترميمات وتشوينات بدون ترخيص بعقار بمحرم بك، وأعمال بناء وترميم مخالفة بمحل شارع سعد زغلول، وتم إيقافهما على الفور ، التحفظ على المعدات والأدوات المستخدمة والإحالة للإدارة الهندسية للحي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وناشد الحي، المواطنين الالتزام بالقوانين المنظمة لأعمال البناء والهدم والترميم، مع التأكيد على استمرار ومواصلة الحملات المكثفة للتصدي لمحاولات البناء المخالف وإزالته في المهد، حرصا على الأرواح وسلامة المواطنين وحفاظا على النسق الحضاري.