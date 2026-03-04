قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مزايا كارت الخدمات المتكاملة 2026.. إعفاءات وتسهيلات جديدة لذوي الإعاقة
العراق يمدد إغلاق أجوائه أمام حركة الطيران 72 ساعة
موعد آذان المغرب ومواقيت الصلاة اليوم 14 رمضان
هيئة التجارة البحرية البريطانية: تعرض ناقلة نفط لانفجار قرب الإمارات
الحرس الثوري الإيراني: دفاعاتنا الجوية دمرت مقاتلة إسرائيلية شمال طهران
الصحة: نستهدف الوصول بنسبة استخدام الوسائل بين السيدات في سن الإنجاب إلى 70%
مصر تؤكد رفضها أي ذرائع لتبرير الاعتداءات أو المساس بسيادة الدول العربية
مصر والسعودية والإمارات وعمان وسوريا تحذر من اتساع نطاق الصراع وتهديده للأمن والسلم الدوليين
وزير دفاع الاحتلال يصدر تعليمات باغتيال أي مسؤول يتم تعيينه من قبل النظام الإيراني
هجمات على الكويت والعراق.. وتعرض ناقلة نفط لانفجار بالإمارات
مصادر أمنية: مسيرة تستهدف مقر جماعة معارضة كردية إيرانية في إقليم كردستان العراق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إزالة تعديات على أراضي الدولة وبناء عشوائي مخالف بالإسكندرية

إزالة تعديات على أراضي الدولة وبناء عشوائي مخالف بالإسكندرية
إزالة تعديات على أراضي الدولة وبناء عشوائي مخالف بالإسكندرية
أ ش أ

 نفذت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، حملات مكثفة لإزالة بناء وتعديات على أراض وأملاك الدولة ومتغيرات مكانية مخالفة للتخطيط العمراني وبدون ترخيص، وذلك استجابة لتعليمات محافظ الإسكندرية أيمن عطية بفرض هيبة الدولة وسيادة القانون.

وذكر حي أول العامرية، إن الإدارات المعنية بالحي تمكنت من هدم وإزالة تعديات على أرض أملاك الدولة عبارة عن أسوار وسملات على مساحة 2000 م بمنطقة مرغم بحري بنطاق الحي، وإيقاف أعمال ترميمات وتشطيبات داخل محال بشارع مستشفى الصفوة، والتحفظ على مواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ورصد حي وسط، أعمال ترميمات وتشوينات بدون ترخيص بعقار بمحرم بك، وأعمال بناء وترميم مخالفة بمحل شارع سعد زغلول، وتم إيقافهما على الفور ، التحفظ على المعدات والأدوات المستخدمة والإحالة للإدارة الهندسية للحي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وناشد الحي، المواطنين الالتزام بالقوانين المنظمة لأعمال البناء والهدم والترميم، مع التأكيد على استمرار ومواصلة الحملات المكثفة للتصدي لمحاولات البناء المخالف وإزالته في المهد، حرصا على الأرواح وسلامة المواطنين وحفاظا على النسق الحضاري.

الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية حملات مكثفة لإزالة بناء وتعديات على أراض وأملاك الدولة مخالفة للتخطيط العمراني بدون ترخيص هيبة الدولة وسيادة القانون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

نزل أكثر من 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب..وعيار 21 يواصل النزيف

نزل أكثر من 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب..وعيار 21 يواصل النزيف

الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة .. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الدولار

رسميًا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء 4-3-2026

مشغولات ذهبية

بعد موجة هبوط قوية .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

الكويت

مأساة في الكويت .. مقتـ.ـل طفلة 11 عامًا بسقوط شظايا على منطقة سكنية

سارة خليفة

اليوم .. محاكمة سارة خليفة بتهمة هتـــك عرض شاب داخل غرفة نومها

مشغولات ذهبية

تذبذب محدود .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء

بالصور

أكلات كانت نجمة سفرة رمضان واختفت في 2026.. ماذا حدث لها؟

أكلات كانت نجمة سفرة رمضان واختفت في 2026.. ماذا حدث لها؟
أكلات كانت نجمة سفرة رمضان واختفت في 2026.. ماذا حدث لها؟
أكلات كانت نجمة سفرة رمضان واختفت في 2026.. ماذا حدث لها؟

مشروب يومي يدعم صحة البروستاتا للرجال.. وقد يقلل خطر الإصابة بالسرطان

مشروب يومي يدعم صحة البروستاتا للرجال.. وقد يقلل خطر الإصابة بالسرطان
مشروب يومي يدعم صحة البروستاتا للرجال.. وقد يقلل خطر الإصابة بالسرطان
مشروب يومي يدعم صحة البروستاتا للرجال.. وقد يقلل خطر الإصابة بالسرطان

أكلات تسرق طاقتك بعد الإفطار.. احذريها لو عندك شغل صباحًا

أكلات تسرق طاقتك بعد الإفطار.. احذريها لو عندك شغل صباحًا
أكلات تسرق طاقتك بعد الإفطار.. احذريها لو عندك شغل صباحًا
أكلات تسرق طاقتك بعد الإفطار.. احذريها لو عندك شغل صباحًا

بملابس رياضية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

المزيد