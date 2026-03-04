قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

عينه على الدوري.. 4 محاذير في الزمالك قبل مباراة الاتحاد السكندري

فريق الزمالك
فريق الزمالك
القسم الرياضي

يلتقى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال مع نظيره الاتحاد السكندري فى التاسعة والنصف مساء بعد غد الجمعة باستاد القاهرة الدولي .

ويتصدر فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 40 نقطة.

ووجه معتمد جمال المدير الفني عديد المحاذير للاعبي الفارس الأبيض قبل مواجهة الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز.

وطالب معتمد جمال نجوم الزمالك بضرورة الحفاظ على قمة الدورى الممتاز في ظل منافسة شرسة مع كبار المسابقة المحلية أندية بيراميدز والأهلي وسيراميكا كليوباترا.

كما طالب معتمد جمال نجوم الزمالك بضرورة نسيان مباراة بيراميدز الأخيرة وطي صفحة الفريق السماوي فى الدوري الممتاز.

وشدد معتمد جمال على نجوم القلعة البيضاء على ضرورة التركيز فيما هو قادم خاصة وان المباراة القادمة ليست سهلة حيث سبق وتغلب الاتحاد السكندري على الزمالك بكأس عاصمة مصر بثلاثية نظيفة.

وأشار معتمد جمال إلي ضرورة بذل لاعبو الزمالك مجهودات كبيرة من أجل تحقيق الفوز فى لقاء الاتحاد السكندري من أجل الحفاظ على الصدارة والمنافسة على لقب الدوري والعودة مجددا للمشاركة ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا بعد غياب فترة طويلة.

ويواصل فريق الزمالك تدريباته اليوم  على ستاد الكلية الحربية استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز المقرر لها يوم الجمعة المقبل .

وفاز فريق الزمالك على بيراميدز بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الزمالك رصيده إلى 40 نقطة وينفرد بصدارة المسابقة.

وخاض عمر جابر لاعب الزمالك تدريبات تأهيلية على هامش مران أمس الثلاثاء، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويعاني اللاعب من آلام أسفل الظهر، ويسعى الجهاز الطبي لتجهيز اللاعب للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.

وفي نفس الوقت واصل آدم كايد لاعب وسط الزمالك تدريباته التأهيلية، بعد تعرضه لإصابة في عضلة السمانة، من أجل تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

 


 

الزمالك الاتحاد السكندري الدوري الممتاز معتمد جمال بيراميدز الأهلي

