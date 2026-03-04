الزمالك يواصل استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندري

يواصل فريق الزمالك تدريباته اليوم على ستاد الكلية الحربية استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز المقرر لها يوم الجمعة المقبل .

وفاز فريق الزمالك على بيراميدز بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الزمالك رصيده إلى 40 نقطة وينفرد بصدارة المسابقة.

وخاض عمر جابر لاعب الزمالك تدريبات تأهيلية على هامش مران أمس الثلاثاء، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويعاني اللاعب من آلام أسفل الظهر، ويسعى الجهاز الطبي لتجهيز اللاعب للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.

وفي نفس الوقت واصل آدم كايد لاعب وسط الزمالك تدريباته التأهيلية، بعد تعرضه لإصابة في عضلة السمانة، من أجل تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

