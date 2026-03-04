قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يفتح باب التغيير من داخل طهران.. تصعيد عسكري غير مسبوق ورسائل انفتاح تعيد رسم خريطة الصراع في الشرق الأوسط
إسرائيل تنتظر الإعلان عن المرشد الإيراني الجديدة لضمه لقائمة الاغتيالات
تصريحات ترامب تربك حسابات الفيفا.. هل تتحول إيران إلى أزمة مونديالية؟
وسط استمرار الحرب .. الذهب يفقد مكاسبه في مصر والدولار يكسر حاجز الـ 50 جنيهًا
إذاعة جيش الاحتلال: دمّرنا 300 منصة إطلاق صواريخ ونفذنا 1200 غارة وهاجمنا 2000 هدف منذ بداية الحرب
السفارة الأمريكية بالرياض: قدرتنا على تقديم خدمات الطوارئ لمواطنينا باتت محدودة
غرق سفينة إيرانية قبالة سواحل سريلانكا
«الدفاع السعودية»: اعتراض وتدمير صاروخين كروز في منطقة الخرج وسط المملكة
الخارجية الأمريكية تسمح لموظفيها غير الضروريين في قبرص بالمغادرة
اليوم .. محاكمة سارة خليفة بتهمة هتـــك عرض شاب داخل غرفة نومها
ليلة كادت تكون تاريخية .. 5 أسباب حرمت برشلونة من ريمونتادا جديدة أمام أتلتيكو مدريد
ارتفاع النفط والغاز عالميًا .. وإغلاق مضيق هرمز يُعطّل 20% من الإمدادات
أخبار التوك شو | حقيقة إصابة عبلة كامل بمرض خطير .. وأمير مرتضى منصور يكشف تفاصيل أول اتصال من تركي آل الشيخ بعد مغادرته الزمالك

عادل نصار

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات الهامة، نرصد أبزرها في سياق التقرير التالي.

وزير البترول الأسبق: أسعار الغاز والبترول ارتفعت ونستورد 35% من احتياجتنا

أكد المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق ورئيس لجنة الطاقة لمجلس الشيوخ، أن أسواق النفط تتفاعل بسرعة مع أي توترات عسكرية في مناطق الإنتاج.

مستشار ترامب: الحرب تنتهي بعد شهرين وهذا الشخص يتولى مسئولية إيران

أكد الدكتور جبريال صوما عضو المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن أمريكا لن تسمح بالمساس بحلفائها من الدول العربية في الشرق الأوسط.

ارتفاع 130%.. تحذير عاجل من أحمد موسى على الهواء

قال الإعلامي أحمد موسى، إن :"محدش عارف الحرب هتروح لحد فين وفي تضارب في التوقعات من الجميع في القيادت في أمريكا".

أمير مرتضى منصور يكشف تفاصيل أول اتصال من تركي آل الشيخ بعد مغادرته الزمالك

أكد أمير مرتضى منصور، أن مفهوم الكارما حاضر بشكل كبير في تعاملاته، مشيرًا إلى أنه مؤمن بالمقولة «طول ما انت معاك كلهم معاك»، مضيفًا أنه عند مغادرة بعض الأشخاص لنادي الزمالك، كان هناك من لم يسأل عنه، لكن أقرب الأشخاص كانوا يعرفون دوره وأهميته.

وأوضح أمير مرتضى منصور، خلال لقاءه مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج «أسرار»، على شاشة «النهار»، أن البعض ممن وقفوا بجانبه في إدارة النادي لم يظهر لهم الاعتراف الإعلامي الكافي، قائلاً: «ده بيطلع في التلفزيون كأنه ما كنتش موجود أصلاً، مصلحتي مصلحتي بس، تمام، هي دي الحقيقة عامة».

مجدي عبد الغني : لم أهرب من الأهلي .. وكنت هبطل كورة لو فضلت في النادي

كد مجدي عبد الغني، نجم منتخب مصر السابق، أنه لم يهرب من النادي الأهلي، مشيرًا إلى أنه “لو فضلت في النادي الأهلي كنت هبطل كورة”، خاصة أنه بدأ الاحتراف خارج مصر وهو في سن 28 سنة.

وقال البلدوزر، خلال لقاء له لبرنامج “ورا الشمس”، عبر فضائية “الشمس”، أنه شارك في كأس العالم 1990 وكان عمره حينها 32 سنة، مؤكدا أنه في الزمن السابق كان يعتبر اللاعب الذي يصل عمره 28 سنة على مشارف الاعتزال.

وكشف أن سبب رحيله عن الأهلي يعود جزئيًا إلى أن مدرب الفريق في تلك الفترة لم يكن مقتنعًا بما قدمه على أرض الملعب، وهو ما دفعه إلى اتخاذ خطوة الاحتراف في الخارج.

جمال شعبان يحذر: سيجارة مع قهوة تتسبب في أزمة قلبية

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن أخطر سلاح في العصر الحديث هو السيجارة، موضحًا أن السجائر أخطر من أسلحة الدمار الشامل.

أشرف زكي : تصوير إلهام عبد الغفور في العرض الخاص تجاوز مرفوض .. والنيابة بتحقق

أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أن الأزمة المتعلقة بتصوير الفنانة إلهام عبد الغفور في العرض الخاص لفيلم «خريطة رأس السنة» تكشفت نتيجة تجاوزات من بعض الحضور، مشددًا على أن العرض الخاص كان مخصصًا للأشخاص الموجودين في الكشف فقط، وأن من اخترق هذا النظام يتحمل المسؤولية.

اعتذار وسخرية وانهيار | آية سماحة تقع في فخ رامز ليفل الوحش.. تفاصيل

حلت الفنانة آية سماحة، ضيفة الحلقة الـ ١٣ من برنامج "رامز ليفل الوحش" الذي يعرض على شاشة mbc مصر، عقب آذان المغرب.

حسام موافي : السادات يجوز يدخل الجنة بسبب قرار تحمل الدولة تكلفة الغسيل الكلوي

قال الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن مريض غسيل الكلى، يواجه معاناة شديدة أثناء عملية الغسيل، معلقا: المريض بيقعد بالـ 6 ساعات أثناء الغسيل.

حقيقة إصابة عبلة كامل بمرض خطير .. أشرف زكي يكشف التفاصيل

كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، كواليس تواصله مع الفنانة عبلة كامل خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أنه حاول إقناعها بالعودة إلى التمثيل، لكنها اعتذرت بشكل قاطع، قائلًا إنه تواصل معها أكثر من مرة من أجل العودة إلى الساحة الفنية، إلا أنها رفضت الفكرة تمامًا.

وزير البترول ترامب أحمد موسى

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة .. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الدولار

رسميًا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء 4-3-2026

نزل أكثر من 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب..وعيار 21 يواصل النزيف

نزل أكثر من 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب..وعيار 21 يواصل النزيف

مشغولات ذهبية

بعد موجة هبوط قوية .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

الكويت

مأساة في الكويت .. مقتـ.ـل طفلة 11 عامًا بسقوط شظايا على منطقة سكنية

مشغولات ذهبية

تذبذب محدود .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء

حسن شحاتة وأحمد حسن

سحور الأساطير.. حسن شحاتة ونجوم الجيل الذهبي في ضيافة الصقر

هونر

هونر تكشف عن الهاتف الروبوت .. كاميرا متحركة وذكاء اصطناعي مجسد

آبل

آبل تطلق iPhone 17e بسعر 599 دولار مع مضاعفة سعة التخزين الأساسية

ألفا روميو جونيور إبريدا إديزيوني بيانكو موديل 2026

120 نسخة فقط.. ألفا روميو تعلن عن سيارتها الجديدة

طريقة عمل كنافة أساور .. مقرمشة وشهية

طريقة عمل كنافة أساور

بدون حرمان .. عادات بسيطة تساعدك على خسارة الوزن في رمضان

عادات بسيطة تساعدك على خسارة الوزن في شهر رمضان

الكافيين وتأثيره على الدماغ .. اعرف فوائده ومخاطره

كيف يعمل الكافيين داخل الدماغ؟

طرق تجنبك طرطشة الزيت في المطبخ .. بخطوات بسيطة

لماذا يطرطش الزيت أثناء القلي؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

