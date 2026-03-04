أخبار التوك شو | حقيقة إصابة عبلة كامل بمرض خطير .. وأمير مرتضى منصور يكشف تفاصيل أول اتصال من تركي آل الشيخ بعد مغادرته الزمالك

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات الهامة، نرصد أبزرها في سياق التقرير التالي.

وزير البترول الأسبق: أسعار الغاز والبترول ارتفعت ونستورد 35% من احتياجتنا

أكد المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق ورئيس لجنة الطاقة لمجلس الشيوخ، أن أسواق النفط تتفاعل بسرعة مع أي توترات عسكرية في مناطق الإنتاج.

مستشار ترامب: الحرب تنتهي بعد شهرين وهذا الشخص يتولى مسئولية إيران

أكد الدكتور جبريال صوما عضو المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن أمريكا لن تسمح بالمساس بحلفائها من الدول العربية في الشرق الأوسط.

ارتفاع 130%.. تحذير عاجل من أحمد موسى على الهواء

قال الإعلامي أحمد موسى، إن :"محدش عارف الحرب هتروح لحد فين وفي تضارب في التوقعات من الجميع في القيادت في أمريكا".

أمير مرتضى منصور يكشف تفاصيل أول اتصال من تركي آل الشيخ بعد مغادرته الزمالك

أكد أمير مرتضى منصور، أن مفهوم الكارما حاضر بشكل كبير في تعاملاته، مشيرًا إلى أنه مؤمن بالمقولة «طول ما انت معاك كلهم معاك»، مضيفًا أنه عند مغادرة بعض الأشخاص لنادي الزمالك، كان هناك من لم يسأل عنه، لكن أقرب الأشخاص كانوا يعرفون دوره وأهميته.

وأوضح أمير مرتضى منصور، خلال لقاءه مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج «أسرار»، على شاشة «النهار»، أن البعض ممن وقفوا بجانبه في إدارة النادي لم يظهر لهم الاعتراف الإعلامي الكافي، قائلاً: «ده بيطلع في التلفزيون كأنه ما كنتش موجود أصلاً، مصلحتي مصلحتي بس، تمام، هي دي الحقيقة عامة».

مجدي عبد الغني : لم أهرب من الأهلي .. وكنت هبطل كورة لو فضلت في النادي

كد مجدي عبد الغني، نجم منتخب مصر السابق، أنه لم يهرب من النادي الأهلي، مشيرًا إلى أنه “لو فضلت في النادي الأهلي كنت هبطل كورة”، خاصة أنه بدأ الاحتراف خارج مصر وهو في سن 28 سنة.

وقال البلدوزر، خلال لقاء له لبرنامج “ورا الشمس”، عبر فضائية “الشمس”، أنه شارك في كأس العالم 1990 وكان عمره حينها 32 سنة، مؤكدا أنه في الزمن السابق كان يعتبر اللاعب الذي يصل عمره 28 سنة على مشارف الاعتزال.

وكشف أن سبب رحيله عن الأهلي يعود جزئيًا إلى أن مدرب الفريق في تلك الفترة لم يكن مقتنعًا بما قدمه على أرض الملعب، وهو ما دفعه إلى اتخاذ خطوة الاحتراف في الخارج.

جمال شعبان يحذر: سيجارة مع قهوة تتسبب في أزمة قلبية

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن أخطر سلاح في العصر الحديث هو السيجارة، موضحًا أن السجائر أخطر من أسلحة الدمار الشامل.

أشرف زكي : تصوير إلهام عبد الغفور في العرض الخاص تجاوز مرفوض .. والنيابة بتحقق

أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أن الأزمة المتعلقة بتصوير الفنانة إلهام عبد الغفور في العرض الخاص لفيلم «خريطة رأس السنة» تكشفت نتيجة تجاوزات من بعض الحضور، مشددًا على أن العرض الخاص كان مخصصًا للأشخاص الموجودين في الكشف فقط، وأن من اخترق هذا النظام يتحمل المسؤولية.

اعتذار وسخرية وانهيار | آية سماحة تقع في فخ رامز ليفل الوحش.. تفاصيل

حلت الفنانة آية سماحة، ضيفة الحلقة الـ ١٣ من برنامج "رامز ليفل الوحش" الذي يعرض على شاشة mbc مصر، عقب آذان المغرب.

حسام موافي : السادات يجوز يدخل الجنة بسبب قرار تحمل الدولة تكلفة الغسيل الكلوي

قال الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن مريض غسيل الكلى، يواجه معاناة شديدة أثناء عملية الغسيل، معلقا: المريض بيقعد بالـ 6 ساعات أثناء الغسيل.

حقيقة إصابة عبلة كامل بمرض خطير .. أشرف زكي يكشف التفاصيل

كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، كواليس تواصله مع الفنانة عبلة كامل خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أنه حاول إقناعها بالعودة إلى التمثيل، لكنها اعتذرت بشكل قاطع، قائلًا إنه تواصل معها أكثر من مرة من أجل العودة إلى الساحة الفنية، إلا أنها رفضت الفكرة تمامًا.