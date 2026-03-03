مستشار ترامب: الحرب تنتهي بعد شهرين وهذا الشخص يتولى مسئولية إيران

أكد الدكتور جبريال صوما عضو المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن أمريكا لن تسمح بالمساس بحلفائها من الدول العربية في الشرق الأوسط.

أمريكا دمرت كل المناطق الإيرانية التي تنتج السلاح النووي والصواريخ الباليستية

وأضاف الدكتور جبريال صوما عضو المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في لقاء عبر زووم، مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن أمريكا دمرت كل المناطق الإيرانية التي تنتج السلاح النووي والصواريخ الباليستية، متابعا أن أحد أفراد عائلة شاه إيران مقيم في أمريكا ويتم تجهيزه لتولي المسئولية في إيران.

وأكمل الدكتور جبريال صوما عضو المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن من المتوقع استمرار الحرب بين إيران وأمريكا وإسرائيل لمدة لا تقل عن شهرين كاملين.

