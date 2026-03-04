وزير الأوقاف يهنئ جنى إيهاب بتصدرها جائزة دبي العالمية للقرآن الكريم

بعث الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، رسالة تهنئة حارة إلى الطالبة المتميزة جنى إيهاب محمد رمضان، المقيدة بالصف الأول الثانوي بمعهد محمد سيد طنطاوي الأزهري، وذلك عقب تتويجها بالمركز الأول عالميًا في جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم ضمن فئة الفتيات، إثر مشاركتها في منافسة ضمت أكثر من خمسة آلاف متسابق ومتسابقة يمثلون 105 دول.

وأكد أن هذا التفوق يعكس المكانة الرائدة لمصر والأزهر الشريف في رعاية كتاب الله وخدمة علومه، كما يجسد ما تتمتع به الفتاة المصرية من قدرة على الإبداع والنجاح في مجالات العلم وحفظ القرآن الكريم.

وأشاد بالدور الكبير الذي قامت به أسرتها ومعلموها وكل من كان له أثر في دعمها حتى حققت هذا الإنجاز المرموق.

وأشار إلى أن هذا التتويج يمثل مبعث فخر لكل أبناء الوطن، ودليلًا واضحًا على أن التمسك بالقرآن الكريم حفظًا وفهمًا وتدبرًا هو الطريق إلى التميز والارتقاء.

سائلًا الله أن يبارك في الطالبة جنى، وأن يحفظ لمصر مكانتها المتقدمة في ميادين تلاوة القرآن وعلومه.