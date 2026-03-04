قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا 160 من قوات المشاة الأمريكية في دبي
الإمارات تنفي دراستها الانضمام إلى الضربات الجوية على إيران
كيف يمكنك الاستفادة المشروعة من الأعمال الأدبية والفنية؟ القانون يجيب
جواسيس داخل دول خليجية .. خبير يكشف سيناريوهات الأيام المقبلة وموقف الصين وروسيا من التصعيد
الزمالك يهزم البنك الأهلى فى دورى محترفى اليد
كنا نعلم بنية إسرائيل .. روبيو يكشف كواليس قرار الحرب ضد إيران
الخليج على صفيح ساخن .. صاروخ باليستي يصيب قاعدة العديد الأمريكية
جيش الاحتلال : صافرات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى وإيلات والجولان ووادي عربة
واشنطن بوست : مسيّرة إيرانية تستهدف محطة للاستخبارات الأمريكية في الرياض
ليندسي جراهام يطالب ترامب بشن ضربة مزدوجة : إسقاط إيران وملاحقة حزب الله
اتحاد الكرة يعدل مواعيد جولات دوري الكرة النسائية
ليفربول يسقط أمام وولفرهامبتون بـ 1 - 2 رغم عودة صلاح للتسجيل
ديني

وزير الأوقاف يهنئ جنى إيهاب بتصدرها جائزة دبي العالمية للقرآن الكريم

الفائزة جنى إيهاب
الفائزة جنى إيهاب
عبد الرحمن محمد

بعث الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، رسالة تهنئة حارة إلى الطالبة المتميزة جنى إيهاب محمد رمضان، المقيدة بالصف الأول الثانوي بمعهد محمد سيد طنطاوي الأزهري، وذلك عقب تتويجها بالمركز الأول عالميًا في جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم ضمن فئة الفتيات، إثر مشاركتها في منافسة ضمت أكثر من خمسة آلاف متسابق ومتسابقة يمثلون 105 دول.

وأكد أن هذا التفوق يعكس المكانة الرائدة لمصر والأزهر الشريف في رعاية كتاب الله وخدمة علومه، كما يجسد ما تتمتع به الفتاة المصرية من قدرة على الإبداع والنجاح في مجالات العلم وحفظ القرآن الكريم. 

وأشاد بالدور الكبير الذي قامت به أسرتها ومعلموها وكل من كان له أثر في دعمها حتى حققت هذا الإنجاز المرموق.

وأشار إلى أن هذا التتويج يمثل مبعث فخر لكل أبناء الوطن، ودليلًا واضحًا على أن التمسك بالقرآن الكريم حفظًا وفهمًا وتدبرًا هو الطريق إلى التميز والارتقاء.

سائلًا الله أن يبارك في الطالبة جنى، وأن يحفظ لمصر مكانتها المتقدمة في ميادين تلاوة القرآن وعلومه.

تهنئة جنى إيهاب جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

