صدمة في واشنطن.. البنتاجون يكشف هوية 4 جنود قـ.تلوا بهجوم إيراني ضد الكويت

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" عن هوية أربعة من أصل ستة جنود أمريكيين قُتلوا في غارة جوية إيرانية بطائرة مسيرة يوم الأحد في الكويت.

وأوضح البنتاجون أن الجنود هم: النقيب كودي خورك، 35 عامًا؛ الرقيب أول نوح تيتجينز، 42 عامًا؛ الرقيب أول نيكول أمور، 39 عامًا؛ والرقيب ديكلان كودي، 20 عامًا. وكان الجنود الأربعة يخدمون في قيادة الإسناد 103، وهي وحدة إسناد تابعة لقوات الاحتياط بالجيش الأمريكي، ومقرها ولاية أيوا.

ولم يتم الكشف بعد عن هوية الجنديين الآخرين اللذين قُتلا في الغارة.

وكانت شبكة CNN أول من أفاد بأن الغارة الجوية المشتبه بها استهدفت مركز عمليات تكتيكي مؤقت في ميناء الشعيبة بالكويت يوم الأحد وكان الجنود يخدمون في قيادة الإسناد المسرحي الأولى وقت وفاتهم.

ووصف مصدر مطلع على الوضع مركز العمليات بأنه عبارة عن مقطورة ثلاثية الأضلاع تضم مكاتب وكان المبنى محاطًا بحواجز خرسانية تُستخدم عادةً لحماية المنشآت العسكرية في الخارج من تفجيرات السيارات المفخخة والعبوات الناسفة. ولم يكن هناك أي شيء في الأعلى يحمي المبنى من الطائرات المسيّرة أو الصواريخ.

وأفاد مصدر مطلع أنه لم تُطلق صفارات الإنذار أو أي تحذير قبل الضربة لإتاحة الوقت للقوات للاحتماء في ملجأ.