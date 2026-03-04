قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مناحة.. «شوبير» عن ردود الفعل بشأن أحقية الأهلي بالدوري الموسم الماضي
رسميًا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء 4-3-2026
تصعيد بحري غير مسبوق .. القيادة المركزية الأمريكية تعلن إغراق 17 سفينة إيرانية
هانز فليك: برشلونة خاطر بلاعبيه أمام أتلتيكو مدريد رغم الإصابات.. وخيبة الأمل في كأس ملك إسبانيا
الحرب تشتعل | إيران تعلن إسقاط مقاتلة عسكرية أمريكية من طراز «F-15».. والحرس الثوري يدك القواعد الأمريكية بالمنطقة
انفجار غامض شرق مسقط .. بلاغ بوقوع حادث بحري على بُعد 137 ميلاً من سواحل عُمان
لست زملكاويًا.. محمد بركات يكشف أسرار انضمامه للأهلي وحقيقة «الكوبري»
موتوا بغيظكم| هيثم فاروق يُهاجم رابطة الأندية بسبب أزمة مواعيد الزمالك: «عيب اللي بيحصل»
وولفرهامبتون ضد ليفربول .. أرقام كارثية للريدز بعد الخسارة من مُتذيل الترتيب
مجلس الوزراء السعودي: سنتخذ جميع الإجراءات لحماية أراضينا والمواطنين والمُقيمين
تذبذب محدود .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء
نشاط مكثف لجناح مصر للطيران ببورصة برلين السياحية
أخبار العالم

صدمة في واشنطن.. البنتاجون يكشف هوية 4 جنود قـ.تلوا بهجوم إيراني ضد الكويت

البنتاجون
البنتاجون
ناصر السيد

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" عن هوية أربعة من أصل ستة جنود أمريكيين قُتلوا في غارة جوية إيرانية بطائرة مسيرة يوم الأحد في الكويت.

وأوضح البنتاجون أن الجنود هم: النقيب كودي خورك، 35 عامًا؛ الرقيب أول نوح تيتجينز، 42 عامًا؛ الرقيب أول نيكول أمور، 39 عامًا؛ والرقيب ديكلان كودي، 20 عامًا. وكان الجنود الأربعة يخدمون في قيادة الإسناد 103، وهي وحدة إسناد تابعة لقوات الاحتياط بالجيش الأمريكي، ومقرها ولاية أيوا.

ولم يتم الكشف بعد عن هوية الجنديين الآخرين اللذين قُتلا في الغارة.

وكانت شبكة CNN أول من أفاد بأن الغارة الجوية المشتبه بها استهدفت مركز عمليات تكتيكي مؤقت في ميناء الشعيبة بالكويت يوم الأحد وكان الجنود يخدمون في قيادة الإسناد المسرحي الأولى وقت وفاتهم.

ووصف مصدر مطلع على الوضع مركز العمليات بأنه عبارة عن مقطورة ثلاثية الأضلاع تضم مكاتب وكان المبنى محاطًا بحواجز خرسانية تُستخدم عادةً لحماية المنشآت العسكرية في الخارج من تفجيرات السيارات المفخخة والعبوات الناسفة. ولم يكن هناك أي شيء في الأعلى يحمي المبنى من الطائرات المسيّرة أو الصواريخ.

وأفاد مصدر مطلع أنه لم تُطلق صفارات الإنذار أو أي تحذير قبل الضربة لإتاحة الوقت للقوات للاحتماء في ملجأ.

صدمة في واشنطن البنتاجون هجوم إيراني ضد الكويت وزارة الدفاع الأمريكية غارة جوية إيرانية

سعر الذهب

يقترب من 9000 جنيه.. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار خلال الفترة المقبلة

باسم سمرة

الموت يفجع باسم سمرة

موعد انتهاء فصل الشتاء2026

عودة التوقيت الصيفي2026 .. موعد انتهاء فصل الشتاء رسمياً

مشغولات ذهبية

350 جنيها تراجعا.. هبوط قوي في أسعار الذهب الآن

مباراة الأهلي وبيراميدز

إحنا البطل.. أول تعليق من بيراميدز علي أحقية الأهلي في لقب الدوري

النادي الأهلي

خبير لوائح ينفي صدور قرار من "كاس" بأحقية الأهلي لقب الدوري الممتاز

سعر سبائك btc

الـ 10 جرام بكام؟.. سعر سبائك btc الذهب اليوم الثلاثاء

جانب من الاجتماع

بعد إعلان الحكومة.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء

دياب ومصطفى غريب وهشام ماجد

دياب يوجه الشكر لصناع مسلسل هي كيميا

مسلسل سوا سوا

بصمت أبكى القلوب.. أحمد مالك يحتضن أحلامه الجديدة في ختام سوا سوا

النجمة درة

درة تدخل عالم التجارة بقوة وتفرض اسمها بدلا من خالها في علي كلاي

بالصور

فوائد تناول الطماطم على السحور في رمضان .. يدعم الترطيب والطاقة

لماذا تعد الطماطم مناسبة للسحور في رمضان؟
لماذا تعد الطماطم مناسبة للسحور في رمضان؟
لماذا تعد الطماطم مناسبة للسحور في رمضان؟

أطعمة تزيد من الشعور بالشبع على السحور.. اختيارات صحية تساعدك على الصيام دون جوع

أطعمة ينصح بها الخبراء لوجبة سحور مشبعة وصحية
أطعمة ينصح بها الخبراء لوجبة سحور مشبعة وصحية
أطعمة ينصح بها الخبراء لوجبة سحور مشبعة وصحية

لسحور مختلف .. طريقة عمل طاجن فول بالبيض في الفرن

طريقة عمل طاجن فول بالبيض في الفرن
طريقة عمل طاجن فول بالبيض في الفرن
طريقة عمل طاجن فول بالبيض في الفرن

تناولها بعد الإفطار مباشرة .. 10 مشروبات تحسن الهضم فى رمضان

الهضم
الهضم
الهضم

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

