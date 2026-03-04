تصعيد بحري غير مسبوق .. القيادة المركزية الأمريكية تعلن إغراق 17 سفينة إيرانية

أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية، براد كوبر، أن الولايات المتحدة دمرت 17 سفينة إيرانية، من بينها "أكثر الغواصات الإيرانية جاهزية للعمليات، والتي باتت الآن مثقوبة من جانبها"، مؤكدًا عدم وجود أي سفن إيرانية في الخليج العربي أو مضيق هرمز أو خليج عُمان.

وأشار “كوبر” إلى أن أول 24 ساعة من الحرب كانت أشد وطأة وقوة من حرب العراق عام 2003، مضيفًا: "لقد أضعفنا دفاعات إيران الجوية بشكل كبير، ودمرنا مئات الصواريخ الباليستية ومنصات الإطلاق والطائرات المسيرة الإيرانية.. باختصار، نحن نركز على تدمير كل ما يمكنه إطلاق النار علينا".

وقال إن الولايات المتحدة تطارد "آخر منصات إطلاق الصواريخ الباليستية المتنقلة المتبقية لدى إيران للقضاء على قدرتها المتبقية على الإطلاق"، مضيفاً أن إيران "تستهدف المدنيين بشكل عشوائي" بأكثر من 500 صاروخ باليستي و2000 طائرة بدون طيار.