إيهاب فهمي يكشف أسرار دوره المُركّب في مسلسل «نون النسوة»
إعلامي يفجّر مفاجأة بشأن أزمة القيد في الزمالك
الدفاع الجوي السعودي يتصدّى لـ 9 طائرات مسيرة فور دخولها أجواء المملكة
زوجة ضياء المرغني تكشف آخر تطورات حالته الصحية.. وهذا موعد خروجه من المستشفى
دعاء الفجر 14 رمضان 2026 .. كلمات مستجابة للرزق وقضاء الدين
عقب ارتفاعات مُتتالية .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء
الأرصاد: استمرار الارتفاع التدريجي في الحرارة.. وشبورة كثيفة صباحا
مأساة في الكويت .. مقتـ.ـل طفلة 11 عامًا بسقوط شظايا على منطقة سكنية
تصعيد ضد الإمارات .. اشتعال النيران في القنصلية الأمريكية بدبي جراء هجوم بطائرة مسيرة
الرياض في اختبار النار .. كيف تحسم السعودية قرار الحرب بعد قصف السفارة الأمريكية؟
جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف بعلبك شرق لبنان
عربدة إسرائيلية في الشرق الأوسط .. الاحتلال يشن عدوانًا على مدن عراقية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

طرق تجنبك طرطشة الزيت في المطبخ .. بخطوات بسيطة

آية التيجي

تعد طرطشة الزيت أثناء القلي من أكثر المشكلات الشائعة في المطابخ، حيث تتحول عملية الطهي إلى تجربة غير مريحة قد تسبب بقعًا وحروقًا. 

لماذا يطرطش الزيت أثناء القلي؟

فكلما وضعت قطعة بطاطس أو دجاج في الزيت الساخن، تبدأ القطرات في التطاير، لكن خبراء الطهي يؤكدون أن السبب ليس الزيت نفسه، بل الرطوبة الموجودة في الطعام أو الأدوات.

وعندما يلامس الماء الزيت الساخن، يتحول إلى بخار بسرعة ويتوسع، ما يدفع الزيت للخارج على شكل رذاذ ساخن. لذلك فإن أي مصدر للرطوبة هو العامل الأساسي وراء المشكلة، ومن أبرز الأسباب:

ـ غسل الطعام دون تجفيفه جيدًا

ـ وجود بقايا ثلج في الأطعمة المجمدة

ـ تكاثف بخار الماء على غطاء الطاسة

ـ استخدام أدوات مطبخ مبللة

كل هذه العوامل تؤدي إلى تفاعل مفاجئ بين الزيت والماء، ما ينتج عنه الطرطشة.

خطوة بسيطة تقلل الطرطشة بنسبة كبيرة

وينصح الطهاة بتجفيف الطعام جيدًا باستخدام مناديل مطبخ ورقية قبل القلي. هذه الخطوة السريعة:

ـ تقلل الرطوبة
ـ تمنع التفاعل السريع مع الزيت
ـ تحد من تطاير الزيت الساخن
كما يُفضل:
ـ إذابة الأطعمة المجمدة تمامًا قبل الطهي
ـ تسخين الزيت أولًا ثم تهدئة النار قليلًا قبل إضافة الطعام
ـ إنزال الطعام برفق وبعيدًا عن الوجه واليدين

حيل إضافية لتقليل الطرطشة

وبعض الطهاة يستخدمون رشة خفيفة جدًا من الملح في الزيت الساخن، إذ تساعد على تقليل التفاعل مع الرطوبة.

ولكن الخبراء يحذرون من المبالغة في الكمية حتى لا تؤثر على الطعم.

كما يمكن استخدام مصفاة القلي المعدنية كغطاء جزئي، فهي تسمح بخروج البخار وتمنع تطاير الزيت في الوقت نفسه.

أخطاء تزيد المشكلة

ـ ملء الطاسة بكمية كبيرة من الطعام دفعة واحدة
تقليب الطعام بعنف في الدقائق الأولى

ـ استخدام زيت قديم يحتوي على شوائب
هذه الأخطاء تؤدي إلى زيادة الطرطشة وتقليل جودة القلي.

لسحور مختلف .. طريقة عمل طاجن فول بالبيض في الفرن

طريقة عمل طاجن فول بالبيض في الفرن
طريقة عمل طاجن فول بالبيض في الفرن
طريقة عمل طاجن فول بالبيض في الفرن

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

