طرق تجنبك طرطشة الزيت في المطبخ .. بخطوات بسيطة

تعد طرطشة الزيت أثناء القلي من أكثر المشكلات الشائعة في المطابخ، حيث تتحول عملية الطهي إلى تجربة غير مريحة قد تسبب بقعًا وحروقًا.

لماذا يطرطش الزيت أثناء القلي؟

فكلما وضعت قطعة بطاطس أو دجاج في الزيت الساخن، تبدأ القطرات في التطاير، لكن خبراء الطهي يؤكدون أن السبب ليس الزيت نفسه، بل الرطوبة الموجودة في الطعام أو الأدوات.

وعندما يلامس الماء الزيت الساخن، يتحول إلى بخار بسرعة ويتوسع، ما يدفع الزيت للخارج على شكل رذاذ ساخن. لذلك فإن أي مصدر للرطوبة هو العامل الأساسي وراء المشكلة، ومن أبرز الأسباب:

ـ غسل الطعام دون تجفيفه جيدًا

ـ وجود بقايا ثلج في الأطعمة المجمدة

ـ تكاثف بخار الماء على غطاء الطاسة

ـ استخدام أدوات مطبخ مبللة

كل هذه العوامل تؤدي إلى تفاعل مفاجئ بين الزيت والماء، ما ينتج عنه الطرطشة.

خطوة بسيطة تقلل الطرطشة بنسبة كبيرة

وينصح الطهاة بتجفيف الطعام جيدًا باستخدام مناديل مطبخ ورقية قبل القلي. هذه الخطوة السريعة:

ـ تقلل الرطوبة

ـ تمنع التفاعل السريع مع الزيت

ـ تحد من تطاير الزيت الساخن

كما يُفضل:

ـ إذابة الأطعمة المجمدة تمامًا قبل الطهي

ـ تسخين الزيت أولًا ثم تهدئة النار قليلًا قبل إضافة الطعام

ـ إنزال الطعام برفق وبعيدًا عن الوجه واليدين

حيل إضافية لتقليل الطرطشة

وبعض الطهاة يستخدمون رشة خفيفة جدًا من الملح في الزيت الساخن، إذ تساعد على تقليل التفاعل مع الرطوبة.

ولكن الخبراء يحذرون من المبالغة في الكمية حتى لا تؤثر على الطعم.

كما يمكن استخدام مصفاة القلي المعدنية كغطاء جزئي، فهي تسمح بخروج البخار وتمنع تطاير الزيت في الوقت نفسه.

أخطاء تزيد المشكلة

ـ ملء الطاسة بكمية كبيرة من الطعام دفعة واحدة

تقليب الطعام بعنف في الدقائق الأولى

ـ استخدام زيت قديم يحتوي على شوائب

هذه الأخطاء تؤدي إلى زيادة الطرطشة وتقليل جودة القلي.