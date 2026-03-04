قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: إيران تتعرض لأعنف هجوم صهيو أمريكي في تاريخها
صواريخ إيران تطرد الأمريكان .. واشنطن تفتح باب الإجلاء لموظفيها في السعودية
لبنان تحت القصف .. غارة جوية إسرائيلية على فندق في ضاحية الحازمية ببيروت
الهروب من الجحيم.. مئات الآلاف من الأوروبيين يفرون في رحلات مكثفة بعد اشتعال الحرب ضد إيران
أسواق الطاقة على المحك .. ترامب يُعلن حماية الملاحة البحرية في الشرق الأوسط
5 سنن نبوية عند سماع الأذان .. لا تفوت ثوابها في رمضان
سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأربعاء 4-3-2026
بعد الزيادة الأخيرة .. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء
إبراهيم سعيد يُوجّه رسالة لـ أحمد حسن بعد سحور الجيل الذهبي
بالأسماء .. إصابة 5 أشخاص باشتباه تسمّم غاز داخل منزل في المنيا
مصرع وإصابة 10 أشخاص في غارة إسرائيلية على مدينة بعلبك اللبنانية
ضهري وسندي| مصطفى غريب يُوجّه رسالة مُؤثرة لهشام ماجد بعد ظهوره كضيف شرف في «هيا كيميا»
أخبار العالم

لبنان تحت التهديد .. جيش الاحتلال يفرض إخلاءً قسريًا لـ 16 قرية بسبب صواريخ حزب الله

ناصر السيد

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، بيانًا طالب فيه بإخلاء 16 قرية في جنوب لبنان خلال الليل، قائلاً إن على السكان "إخلاء منازلهم فورًا والابتعاد عن القرى مسافة لا تقل عن 1000 متر".

وأضاف جيش الاحتلال أن حزب الله "يجبر الجيش الإسرائيلي على التحرك ضده بالقوة"، وأمر القرويين "بالإخلاء الفوري، وعدم العودة إلى القرى والبلدات في هذه المرحلة"، وفقا لما أوردته صحيفة هاآرتس.

ودوت صفارات الإنذار في مدينة صفد ومحيطها شمال إسرائيل، بعد أن أطلق حزب الله صواريخ باتجاه المنطقة. 

وكانت صفارات الإنذار قد دوت في المنطقة وعلى الحدود الإسرائيلية مع لبنان في منطقة الجليل أربع مرات أخرى خلال الليل.

