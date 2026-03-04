لبنان تحت التهديد .. جيش الاحتلال يفرض إخلاءً قسريًا لـ 16 قرية بسبب صواريخ حزب الله

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، بيانًا طالب فيه بإخلاء 16 قرية في جنوب لبنان خلال الليل، قائلاً إن على السكان "إخلاء منازلهم فورًا والابتعاد عن القرى مسافة لا تقل عن 1000 متر".

وأضاف جيش الاحتلال أن حزب الله "يجبر الجيش الإسرائيلي على التحرك ضده بالقوة"، وأمر القرويين "بالإخلاء الفوري، وعدم العودة إلى القرى والبلدات في هذه المرحلة"، وفقا لما أوردته صحيفة هاآرتس.

ودوت صفارات الإنذار في مدينة صفد ومحيطها شمال إسرائيل، بعد أن أطلق حزب الله صواريخ باتجاه المنطقة.

وكانت صفارات الإنذار قد دوت في المنطقة وعلى الحدود الإسرائيلية مع لبنان في منطقة الجليل أربع مرات أخرى خلال الليل.