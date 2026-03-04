5188 فرصة عمل.. وزارة العمل تطلق نشرة التوظيف برواتب مجزية وتأمين شامل

أعلنت وزارة العمل عن إطلاق نشرة التوظيف نصف الشهرية، التي تتضمن 5188 فرصة عمل في تخصصات متنوعة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير فرص عمل لائقة للشباب وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة توفير فرص عمل لائقة للشباب وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، أعلنت وزارة العمل، عن إطلاق نشرة التوظيف نصف الشهرية متضمنة 5188 فرصة عمل.



عشرات التخصصات والمهن برواتب مجزية

وتضم النشرة فرصًا متنوعة في عشرات التخصصات والمهن، برواتب مجزية تُحدد وفق طبيعة الوظيفة والمقابلة الشخصية، مع التزام كامل بتطبيق الحد الأدنى للأجور، والاستفادة من مظلة التأمينات الاجتماعية والصحية.

وتشمل النشرة فرصًا مخصصة لذوي الهمم في إطار سياسة الدمج المجتمعي والتمكين الاقتصادي الحقيقي.

وتغطي الفرص الجديدة محافظات: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، المنيا، سوهاج، المنوفية، دمياط، أسوان، السويس، الشرقية، وفي تخصصات متعددة تشمل: التسويق والموارد البشرية، الهندسة (اتصالات وكهرباء)، الميكانيكا والتحكم الكهربائي، الصيانة، المحاسبة، الإشراف الفني والموقعي، الإنتاج، المشتريات، المبيعات، الجودة، الأمن، المخازن، القيادة برخص مختلفة، الفندقة والمطاعم، إلى جانب أعمال الإنتاج والنظافة وتخصصات أخرى متنوعة.

والتقديم يتم عبر الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو من خلال مديريات العمل بالمحافظات، أو مباشرًة عبر بيانات الشركات المرفقة بالنشرة، وكذلك من خلال الموقع الرسمي للوزارة.



ولمزيد من التفاصيل، يرجى الاطلاع على النشرة من خلال الرابط:

https://www.facebook.com/EgyptianCabinet/posts/1495251172645298

