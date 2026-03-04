مأساة في الكويت .. مقتـ.ـل طفلة 11 عامًا بسقوط شظايا على منطقة سكنية

أعلنت السلطات الصحية في الكويت، اليوم الأربعاء، عن مقتل طفلة تبلغ من العمر 11 عامًا إثر سقوط شظايا في منطقة سكنية بمدينة الكويت.

وأفاد الجيش الكويتي في بيان له أن الشظايا سقطت على أحد المنازل، ما أسفر عن سقوط ضحايا، وذلك أثناء قيام القوات باعتراض "عدة أهداف جوية معادية" فوق البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، في بيان منفصل، أن الطفلة فارقت الحياة متأثرة بجراحها في المستشفى.

وأضاف البيان أن والدة الطفلة وثلاثة من أقاربها أصيبوا بجروح ويتلقون العلاج في المستشفى.

أعلنت الكويت، فجر الثلاثاء، التعامل مع موجة من الصواريخ والمسيرات التي رصدت في أجواء البلاد.

وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي في بيان: "القوات المسلحة تتعامل حاليا مع موجة من الصواريخ والمسيرات التي تم رصدها في أجواء دولة الكويت، حيث تقوم بتنفيذ مهامها في التصدي والتعامل معها".

وأضاف البيان: "تؤكد رئاسة الأركان الجاهزية التامة للتعامل مع كافة التهديدات لضمان حماية أراضي وأجواء البلاد وسلامة المواطنين والمقيمين".