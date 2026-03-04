قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأربعاء 4-3-2026

جنيهات ذهب
جنيهات ذهب
آية الجارحي

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء في مصر  نحو 58,240 جنيهًا بدون ضريبة أو مصنعي.

 تتحرك أسعار الذهب حاليًا في نطاق ضيق من التذبذب، سواء في الأسواق العالمية أو المحلية، وذلك بعد موجة هبوط حادة أعقبت صعودًا قياسيًا شهدته الأسعار مؤخرًا.

وكان الجرام قد خسر أكثر من 320 جنيهًا خلال يومين فقط، في تراجع يُعد من بين الأكبر خلال الفترة الأخيرة، بعد موجة ارتفاعات قوية دفعت الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة.

وجاءت تلك القفزة يوم السبت الماضي في السوق المصرية رغم توقف التداولات العالمية، وذلك بالتزامن مع بدء الضربة الأمريكية على إيران، ما تسبب في تحركات سريعة وغير معتادة في تسعير المعدن الأصفر محليًا


ويستعرض موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4 مارس 2026، ضمن نشرته الخدمية اليومية لمتابعة تطورات الأسواق.


بورصة الذهب مباشر


سجل سعر الذهب عالميًا نحو 5104 دولارات للأوقية.


سعر الذهب عيار 18


بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 6240 جنيهًا للشراء.


سعر الذهب عيار 21


وصل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، إلى 7280 جنيهًا دون احتساب المصنعية، التي تتراوح عادة بين 3% و8% من سعر الجرام.


سعر الذهب عيار 24


سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 8320 جنيها.


سعر الجنيه الذهب


بلغ سعر الجنيه الذهب في السوق المحلية نحو 58,240 جنيهًا.

