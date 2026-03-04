قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نمت واستيقظت على جنابة فهل أكمل الصيام ؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع
وزارة النقل: تصوير جوي يكشف تقدّم تنفيذ المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية | شاهد
الحكم في استئناف اللاعب إبراهيم سعيد على قرار منعه من السفر .. اليوم
بعد موجة هبوط قوية .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن
5188 فرصة عمل.. وزارة العمل تطلق نشرة التوظيف برواتب مجزية وتأمين شامل
أحمد موسى: إيران تتعرض لأعنف هجوم صهيو أمريكي في تاريخها
صواريخ إيران تطرد الأمريكان .. واشنطن تفتح باب الإجلاء لموظفيها في السعودية
لبنان تحت القصف .. غارة جوية إسرائيلية على فندق في ضاحية الحازمية ببيروت
الهروب من الجحيم.. مئات الآلاف من الأوروبيين يفرون في رحلات مكثفة بعد اشتعال الحرب ضد إيران
أسواق الطاقة على المحك .. ترامب يُعلن حماية الملاحة البحرية في الشرق الأوسط
5 سنن نبوية عند سماع الأذان .. لا تفوت ثوابها في رمضان
أخبار العالم

لبنان تحت القصف .. غارة جوية إسرائيلية على فندق في ضاحية الحازمية ببيروت

بيروت
ناصر السيد

أفادت وسائل الإعلام اللبنانية الرسمية بأن غارة جوية إسرائيلية استهدفت فندقًا في ضاحية الحازمية ببيروت صباح اليوم الأربعاء.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن "غارة جوية إسرائيلية استهدفت فندقًا في الحازمية"، مضيفةً أنه "تم إرسال سيارات إسعاف إلى الموقع".

وشنّت إسرائيل غارات جوية حول بيروت خلال الساعات القليلة الماضية، وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل ستة أشخاص على الأقل في الموجة الأخيرة.

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، بيانًا طالب فيه بإخلاء 16 قرية في جنوب لبنان خلال الليل، قائلاً إن على السكان "إخلاء منازلهم فورًا والابتعاد عن القرى مسافة لا تقل عن 1000 متر".

وأضاف جيش الاحتلال أن حزب الله "يجبر الجيش الإسرائيلي على التحرك ضده بالقوة"، وأمر القرويين "بالإخلاء الفوري، وعدم العودة إلى القرى والبلدات في هذه المرحلة"، وفقا لما أوردته صحيفة هاآرتس.

ودوت صفارات الإنذار في مدينة صفد ومحيطها شمال إسرائيل، بعد أن أطلق حزب الله صواريخ باتجاه المنطقة. 

وكانت صفارات الإنذار قد دوت في المنطقة وعلى الحدود الإسرائيلية مع لبنان في منطقة الجليل أربع مرات أخرى خلال الليل.

غارة جوية إسرائيلية ضاحية الحازمية غارة جوية لبنان تحت القصف ضاحية الحازمية ببيروت

موعد انتهاء فصل الشتاء2026

عودة التوقيت الصيفي2026 .. موعد انتهاء فصل الشتاء رسمياً

باسم سمرة

الموت يفجع باسم سمرة

مشغولات ذهبية

350 جنيها تراجعا.. هبوط قوي في أسعار الذهب الآن

الدولار

رسميًا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء 4-3-2026

الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة .. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

توروب

توروب غاضب من الجناح الطائر.. سر استبعاده من مواجهة الأهلي والمقاولون

مشغولات ذهبية

تذبذب محدود .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء

الكويت

مأساة في الكويت .. مقتـ.ـل طفلة 11 عامًا بسقوط شظايا على منطقة سكنية

اسكواش

بمشاركة 5 مصريين.. انطلاق دور الـ16 ببطولة نيوزيلندا المفتوحة للإسكواش

اتحاد الطائرة

نتائج الجولة الثانية من الدور الأول لبطولة كأس مصر للكرة الطائرة

خالد طلعت

بعد أشرف داري.. خالد طلعت يثير الجدل بشأن ملف الإعارات بالأهلي

بالصور

بدون حرمان .. عادات بسيطة تساعدك على خسارة الوزن في رمضان

عادات بسيطة تساعدك على خسارة الوزن في شهر رمضان
الكافيين وتأثيره على الدماغ .. اعرف فوائده ومخاطره

كيف يعمل الكافيين داخل الدماغ؟
طرق تجنبك طرطشة الزيت في المطبخ .. بخطوات بسيطة

لماذا يطرطش الزيت أثناء القلي؟
فوائد تناول الطماطم على السحور في رمضان .. يدعم الترطيب والطاقة

لماذا تعد الطماطم مناسبة للسحور في رمضان؟
