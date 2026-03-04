لبنان تحت القصف .. غارة جوية إسرائيلية على فندق في ضاحية الحازمية ببيروت

أفادت وسائل الإعلام اللبنانية الرسمية بأن غارة جوية إسرائيلية استهدفت فندقًا في ضاحية الحازمية ببيروت صباح اليوم الأربعاء.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن "غارة جوية إسرائيلية استهدفت فندقًا في الحازمية"، مضيفةً أنه "تم إرسال سيارات إسعاف إلى الموقع".

وشنّت إسرائيل غارات جوية حول بيروت خلال الساعات القليلة الماضية، وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل ستة أشخاص على الأقل في الموجة الأخيرة.

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، بيانًا طالب فيه بإخلاء 16 قرية في جنوب لبنان خلال الليل، قائلاً إن على السكان "إخلاء منازلهم فورًا والابتعاد عن القرى مسافة لا تقل عن 1000 متر".

وأضاف جيش الاحتلال أن حزب الله "يجبر الجيش الإسرائيلي على التحرك ضده بالقوة"، وأمر القرويين "بالإخلاء الفوري، وعدم العودة إلى القرى والبلدات في هذه المرحلة"، وفقا لما أوردته صحيفة هاآرتس.

ودوت صفارات الإنذار في مدينة صفد ومحيطها شمال إسرائيل، بعد أن أطلق حزب الله صواريخ باتجاه المنطقة.

وكانت صفارات الإنذار قد دوت في المنطقة وعلى الحدود الإسرائيلية مع لبنان في منطقة الجليل أربع مرات أخرى خلال الليل.