إزالة فورية لحالة تعدٍ على أرض زراعية في الطود بالاقصر

واصلت مديرية الزراعة بالأقصر جهودها للتصدى التعديات على الأراضي الزراعية، حيث أوضح المهندس محمد فؤاد وكيل وزارة الزراعة بالأقصر، أنه تم تنفيذ إزالة فورية في المهد لحالة تعدٍ بناحية المريس التابعة لإدارة الطود، حيث جرى ردم الحفر التي كانت مُعدة لصب قواعد خرسانية بالمخالفة.

وجاءت أعمال الإزالة من خلال إدارة الإصلاح الزراعي بالطود، وبمشاركة رئيس الوحدة الزراعية بالمريس شنودة رزيق قديس، ورئيس قسم حماية الأراضي المهندس مسلم محمود جوهر، إلى جانب الوحدة المحلية بالمريس، وباستخدام معدات الوحدة المحلية.

وأكد وكيل وزارة الزراعة بالأقصر، على استمرار المتابعة الميدانية والتعامل الحاسم مع أي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالحفاظ على الأراضي ومنع البناء المخالف في مراحله الأولى، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لدعم القطاع الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة.