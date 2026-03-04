الخارجية القطرية: الاعتداءات الإيرانية لا يمكن قبولها تحت أي مبرر

أعلنت الخارجية القطرية أن الاعتداءات الإيرانية لا يمكن قبولها تحت أي مبرر، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن كل قائد يعينه النظام الإيراني سيكون هدفا مباشرا للتصفية.

وذكر كاتس أن الكيان أوعز للجيش المحتل باغتيال المرشد القادم لإيران وكل مرشد يتم انتخابه.

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس: “وجهنا الجيش للاستعداد والعمل بكل الوسائل لتنفيذ عمليات الاغتيال، واستهداف قادة النظام الإيراني جزء من أهداف عملية زئير الأسد”.

وأردف كاتس: “سنواصل العمل مع شركائنا الأمريكيين لسحق قدرات النظام الإيراني وخلق ظروف لقيام الشعب بإسقاطه واستبداله”.





