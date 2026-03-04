حقيقة نقص السلع التموينية تزامنًا مع صرف المنحة الإضافية

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح من خلاله حقيقة ما تم تداوله بشأن وجود نقص في السلع التموينية تزامنًا مع صرف منحة التموين الإضافية.

وأكد المركز الإعلامي أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي أفادت بأن السلع التموينية متوافرة بشكل طبيعي، وتكفي لصرف المقررات التموينية الشهرية، إلى جانب تلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية المدرجة ضمن المنحة، مؤكدةً ضخ كميات وفيرة منها بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع "جمعيتي".

وأضافت الوزارة، أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية لدى المنافذ التموينية يكفي احتياجات المستهلكين لعدة أشهر مقبلة، مشددة على تكثيف الحملات الرقابية الميدانية، ومتابعة المديريات التموينية لانتظام الصرف، والتزام المنافذ بالأسعار وهوامش الربح المحددة، مع تفعيل آليات تلقي الشكاوى والتعامل الفوري معها، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة.

وأكدت الوزارة وجود متابعة دورية لآليات وضوابط صرف المنحة، بالتنسيق الكامل مع المديريات التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية، لضمان انتظام عمليات الصرف دون معوقات أو تأخير، مع التأكيد على توافر السلع بالكميات المطلوبة لدى جميع جهات الصرف، سواء التجار التموينيين أو منافذ "جمعيتي" أو المجمعات الاستهلاكية، بما يضمن حصول المواطن على كامل مستحقاته دون نقص في أي صنف.

وأشارت الوزارة إلى صدور توجيهات وزارية بمد ساعات عمل نظام صرف التموين لمدة ثلاث ساعات إضافية يوميًا، لتصبح من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشرة مساءً بدلًا من التاسعة مساءً، خلال شهري مارس وأبريل 2026، بما يتيح فترة زمنية أطول للمواطنين لصرف مستحقاتهم وتخفيف التكدس أمام المنافذ.

وفي إطار التيسير على المواطنين، يمكن للمواطن صرف قيمة المنحة على أكثر من مرة، وحتى أربع مرات خلال الشهر ذاته، بما يسمح بتجزئة صرف مبلغ الـ 400 جنيه وفقًا لاحتياجات الأسرة وتوقيتاتها، دون إلزام المواطن بصرفها دفعة واحدة.

كما تم زيادة نسبة صرف الاستعاضة للتجار لتصبح 50% بدلًا من 30%، اعتبارًا من 1 أبريل 2026، بما يعزز قدرة المنافذ التموينية على إعادة ضخ السلع أولًا بأول، وضمان عدم حدوث أي نقص نتيجة زيادة الإقبال.

في سياق متصل، تم التوجيه بتأمين مخزون استراتيجي كافٍ من السلع الأساسية المدرجة ضمن المنحة، وفي مقدمتها السكر والزيت والمكرونة والأرز، مع الاستمرار في ضخ كميات إضافية بصفة منتظمة وفقًا لمعدلات الصرف الفعلية، والمتابعة اليومية لحركة تداول السلع على مستوى الجمهورية لضمان استقرار الإمدادات.

وشملت التوجيهات الوزارية على صرف المنحة وفقًا لرغبة المواطن من بين السلع الواردة بالقائمة المعتمدة، وبحد أقصى للسلع الأساسية شهريًا (4 كيلو سكر + 3 زجاجات زيت + 6 أكياس مكرونة + 3 كيلو أرز)، مع إمكانية استكمال قيمة المنحة البالغة 400 جنيه لكل بطاقة تموينية مستحقة عن كل شهر من شهري المنحة بسلع أخرى من ذات القائمة طبقًا لاختيار المواطن.

وأشارت الوزارة إلى أن صرف منحة شهر مارس بدأ بالفعل اعتبارًا من شهر فبراير الماضي، ويستمر طوال شهر مارس، بما يتيح فترة زمنية كافية للمواطنين لصرف مستحقاتهم دون تكدس، كما سيتم صرف منحة شهر أبريل على مدار الشهر بالكامل، في إطار خطة الوزارة للتيسير على المواطنين وضمان انتظام واستقرار منظومة الصرف.