تفاصيل إصابات كوندي وبالدي أمام أتلتيكو مدريد في كأس الملك ومدة غيابهما

كشفت تقارير صحفية عن تطورات جديدة بشأن إصابات لاعبي برشلونة أليخاندرو بالدي وجول كوندي، اللذين تعرضا للإصابة خلال مواجهة الفريق الأخيرة أمام أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وأوضحت صحيفة “سبورت" الكتالونية، أن بالدي يعاني من إصابة عضلية قوية ستبعده عن الملاعب لمدة تتراوح بين 5 و6 أسابيع، ما يعني غيابه حتى منتصف أبريل على الأقل.

بينما سيغيب كوندي لمدة شهر على الأقل، ولن يتمكن من المشاركة في مباريات دوري أبطال أوروبا ضد نيوكاسل يونايتد، أتلتيك بلباو، رايو فاليكانو، وإشبيلية.

وقد أجرى الجهاز الفني للفريق فحوصات أولية لتقييم خطورة الإصابات، فيما سيخضع اللاعبان للفحوص الطبية النهائية لتحديد إمكانية مشاركتهما في المباريات المقبلة.

وعلى الرغم من الهزيمة في التأهل إلى النهائي، قدم برشلونة عرضًا مميزًا وفاز بثلاثية نظيفة على ملعبه، حيث تألق مارك بيرنال وباو كوبارسي وجيرارد مارتن، بينما أثبت بيدري مرة أخرى أهميته كأحد ركائز الفريق تحت قيادة المدرب هانز فليك، رغم شعوره بالإرهاق بعد المباراة.

ويتوقع أن يعود بالدي بعد فترة التوقف الدولي للمشاركة في مواجهات مثل أتلتيكو مدريد وإسبانيول، في حين ستحدد الفحوص النهائية مصير مشاركة كوندي في المباريات القادمة.