بيرمي فلوسه في الأرض.. المعارون يكبدون خزينة الأهلي الملايين

لجأ النادي الأهلي في الآونة الأخيرة إلي تسوية ملفات اللاعبين الراحلين على سبيل الإعارة وتحمل جزء من رواتبهم مع فرقهم الجديدة.

وأعلن نادي كالمار السويدي الاتفاق مع الأهلي لضم المدافع المغربي أشرف داري ورغم أن عقد اللاعب مع الأهلي يمتد حتى صيف 2028، قرر مجلس الإدارة رفع اسمه من القائمة لإتاحة الفرصة لتسجيل لاعب أجنبي جديد، ضمن خطة إعادة هيكلة قائمة الفريق للموسم الجاري.

وأكدت مصادر أن النادي الأهلي قرر الإلتزام بدفع ثلثي راتب أشرف داري مع نادي كلمار السويدي اللي انتقل إليه على سبيل الإعارة عشان يسهّل إمكانية رحيله، مع وجود بند بإمكانية الإنتقال بشكل نهائي.. والمارد الأحمر لم يحصل على أي مقابل مادي من الصفقة.

المغربي أشرف داري ليس الأول من النجوم المعارين إلي مختلف الدوريات مع تحمل النادي الأهلي رواتبهم بل سبقه آخرون.

أشرف داري

النادي الأهلي ملتزم بسداد ثلثي راتب المغربي أشرف داري مع نادي كلمار السويدي خلال فترة الإعارة إذ تصل قيمة راتبه إلى 900 ألف دولار بالموسم.

محمد الضاوي كريستو

يتحمل النادي الأهلي راتب التونسي محمد الضاوي كريستو بواقع 150 ألف دولار في الموسم خلال فترة إعارته بنادي النجم الساحلي التونسي

رضا سليم

يتحمل الأهلي جزء من راتب المغربي رضا سليم المعار إلى الجيش الملكي إذ يدفع 300 ألف دولار في الموسم الواحد.

جراديشارد

الأهلي يتحمل 50% من راتب السلوفيني نيتس جراديشارد عقب إنتقاله إلي صفوف نادي أويبست المجري خلال الـ 6 شهور المقبلة يسدد منها 200 ألف دولار.