تعرف على موقف مدافع الأهلي الجديد من لقاء المقاولون العرب

استقر الجهاز الفني لفريق الأهلي على استمرار هادي رياض، في التشكيل الأساسي للفريق خلال مباراة "المقاولون العرب" الخميس المقبل، ببطولة الدوري.

ويسعى هادي رياض، لإثبات نفسه وحجز مقعده في تشكيل الفريق خلال الفترة المقبلة والتواجد بصورة مستمرة مع الفريق لكسب ثقة الدنماركي ييس توروب المدير الفني للفريق

وكان الأهلي قد تعاقد مع هادي رياض، في ميركاتو الشتاء الأخير قادمًا من نادي بتروجت لتدعيم خط دفاع الفريق.

يستعد الجهاز الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي لمباراة المقاولون العرب في الجولة الـ20 من الدوري الممتاز التي يسعي من خلالها لاستعادة الانتصارات بعد التعادل الأخير مع زد إف سي في الجولة التاسعةعشر بهدف لكل فريق.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون في الدوري الممتاز

تقام مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الجولة العشرين من الدوري الممتاز في تمام الساعة 9:30 مساء الخميس بإستاد الجبل الأخضر ويتم نقل المباراة عبر قنوات أون سبورت فهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.