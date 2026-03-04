تحذير ناري من وليد صلاح الدين للاعبي الأهلي بعد تعادل زد

أشعل التعادل الإيجابي بين الأهلي وزد إف سي بنتيجة 1-1 في الجولة العشرين من عمر الدوري المصري الممتاز أجواء الغضب داخل القلعة الحمراء، بعد ما اعتبر الجهاز الإداري أن ما حدث لا يليق بطموحات الفريق في مرحلة الحسم من الموسم.

وكشف الإعلامي إبراهيم عبدالجواد، خلال حديثه ببرنامج «ملعب أون» عبر قناة أون سبورت، أن غرفة ملابس الأهلي شهدت أجواء مشحونة بين شوطي اللقاء، حيث وجّه الثنائي محمد الشناوي ومحمد هاني انتقادات مباشرة لزملائهما، مؤكدين أن الأداء لا يعكس اسم النادي ولا تاريخه.

وبحسب ما تم تداوله، فإن الحديث لم يتوقف عند حدود المباراة فقط، بل امتد إلى اليوم التالي، في جلسة وُصفت بأنها «من العيار الثقيل»، بحضور المدير الفني ييس توروب ومدير الكرة وليد صلاح الدين، في محاولة لإعادة الانضباط وفرض حالة من التركيز الكامل قبل المواجهات المقبلة.

الرسالة الأبرز جاءت على لسان وليد صلاح الدين، الذي شدد أمام اللاعبين على أن لائحة الموسم الحالي لا تمنحه سلطة توقيع عقوبات في حالة التعادل، بينما يملك الصلاحية في حال الخسارة فقط. لكنه ألمح بوضوح إلى أن المرحلة القادمة قد تشهد خصومات حتى في حالات التعادل، قائلاً إن المباريات المقبلة «غير قابلة لفقدان النقاط»، في إشارة إلى اشتعال الصراع على القمة.

التصريحات حملت نبرة تحذيرية واضحة، خاصة أن نظام المكافآت هذا الموسم يعتمد على صرف مكافأة كل مباراة بشكل منفصل، على عكس الموسم الماضي الذي كان يمنح حافزًا إضافيًا عند تحقيق خمس انتصارات متتالية