مانشستر سيتي يستدرج نوتينجهام فورست لمواصلة مطاردة أرسنال على الصدارة

يستضيف فريق مانشستر سيتي، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري عمر مرموش، نظيره نوتينجهام فورست مساء اليوم الأربعاء في تمام التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك على ملعب الاتحاد.

ويدخل السيتي اللقاء واضعًا نصب عينيه حصد النقاط الثلاث لمواصلة الضغط على أرسنال في صراع الصدارة، إذ يحتل الفريق المركز الثاني برصيد 59 نقطة، بفارق خمس نقاط عن المتصدر.

وخاض بطل إنجلترا 28 مباراة هذا الموسم، حقق خلالها 18 انتصارًا مقابل 5 تعادلات و5 هزائم.

ويأمل مرموش في مواصلة تألقه وقيادة الفريق لتعزيز حظوظه في سباق اللقب، خاصة بعد الفوز الصعب الذي حققه السيتي في الجولة الماضية على ليدز يونايتد بهدف دون رد.

في المقابل، يخوض نوتينجهام فورست المواجهة بشعار لا بديل عن نتيجة إيجابية، سعيًا للهروب من مناطق الخطر، حيث يحتل المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة، جمعها من 7 انتصارات و6 تعادلات مقابل 15 خس