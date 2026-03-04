شقق فاخرة في التجمع.. التحقيق في استيلاء صاحب شركة عقارات على 8 ملايين جنيه بإمبابة

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية تحقيقات موسعة في اتهام صاحب شركة بالتطوير العقاري بالنصب على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على مبلغ 8 ملايين جنيه بزعم توفير شقق سكنية لهم، لسماع أقوالهم ومواجهتهم بالمتهم.

وقررت النيابة استدعاء الضحايا لسماع أقوالهم كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وخضع المتهم للتحقيق أمامها لمواجهته بأقوال المجني عليهم.

وتلقى قسم شرطة إمبابة بلاغات من عدد من المواطنين يتهمون صاحب شركة للتطوير العقاري بالنصب عليهم وجمع مبالغ مالية منهم تجاوزت الـ 8 مليون جنيه مقابل تعاقدهم مع مجموعة شركاته على شراء وحدات سكنية كائنة بالتجمع الخامس.

وأفاد المبلغون أن الأراضي المخصصة للمشروعات المتعاقد عليها خالية منذ عام 2020، وكان من المقرر تسليم الوحدات في عام 2028، إلا أنهم فوجئوا منذ شهر بإغلاق مقار شركة المتهم وإغلاق هاتفه المحمول، كما تبين لهم عدم ملكيته للأراضي محل المشروعات.