الحرس الثوري الإيراني يستهدف 10 ناقلات نفط حاولت عبور مضيق هرمز
محافظ الإسماعيلية يناقش مشكلات أصحاب المستودعات لضمان توفير أسطوانات البوتاجاز بسعرها الرسمي
ريال مدريد على حافة الانهيار.. أزمة الثقة بين أربيلوا ونجوم الفريق تهدد الموسم.. تفاصيل أزمة الـ 7 نجوم مع المدرب
كأس العالم.. ترامب: لا يهمني إن شاركت إيران في مونديال 2026
حقيقة نقص السلع التموينية تزامنًا مع صرف المنحة الإضافية
بعد تأييد حكم الإعدام.. نقل والدة المتهم بقـ.ـتل صغار المنوفية إلى المستشفى
عيدان في يوم واحد.. موعد صلاة عيد الفطر وعدد أيام الإجازة للقطاعين العام والخاص
سلطة الطيران المدني العراقي تعلن تمديد إغلاق الأجواء لمدة 72 ساعة
مونديال تحت النار.. 5 منتخبات تواجه شبح الغياب عن كأس العالم 2026
لبس العيد شتوي ولا صيفي.. الأرصاد ترد وتكشف عن حالة الطقس
هل أصبحت المرحلة الإبتدائية 7 سنوات بدلا من 6؟.. التعليم تنفي
براءة المتهم بإتلاف شقة شقيق الرئيس جمال عبد الناصر
الإمارات: تصدينا لـ3 صواريخ باليستية ورصدنا 129 مسيرة واعترضنا 121

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان رسمي اليوم الأربعاء أن منظومات الدفاع الجوي في الدولة تعاملت مع موجة جديدة من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة، في إطار التصعيد العسكري المتواصل في منطقة الشرق الأوسط، وسط حرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.

وذكرت الوزارة أن الدفاعات الجوية الإماراتية اعترضت اليوم 11 صاروخًا باليستيًا و123 طائرة مسيرة أطلقت تجاه الأجواء الإماراتية، في وقت سقط صاروخ باليستي واحد داخل أراضي الدولة دون تسجيل إصابات بشرية مباشرة.

وأشار البيان إلى أن هذه الهجمات تأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات التي أطلقتها قوات إيرانية —وصفت بالـ«اعتداء الإيراني السافر»— على الدولة، والتي شملت منذ بداية التوترات رصد 186 صاروخًا باليستيًا. 

من هذا العدد، تم تدمير 172 صاروخًا في الأجواء قبل بلوغ أهدافها، بينما سقطت 13 صاروخًا في مياه البحر، وصاروخ واحد على الأراضي الإماراتية.

في الوقت نفسه، أكدت الوزارة أنها رصدت 812 طائرة مسيرة إيرانية، وتمكنت من اعتراض 755 منها باستخدام منظومات الدفاع الجوي المتقدمة. ومع ذلك، سقطت 57 طائرة مسيرة داخل الدولة.

كما تم رصد وتدمير ثمانية صواريخ جوالة (كروز) خلال الهجمات، التي تسببت —بحسب المصادر الرسمية الإماراتية— في 3 حالات وفاة (من جنسيات باكستانية ونيبالية وبنغلادشية)، و68 حالة إصابة بسيطة لأشخاص من جنسيات متنوعة تشمل الإماراتيين والإثيوبيين والفلبينيين وغيرهم، بالإضافة إلى أضرار مادية طفيفة إلى متوسطة في بعض المنشآت المدنية بسبب مخلفات الاعتراضات.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن أصوات الانفجارات التي سمعت في عدة مناطق داخل الدولة كانت نتيجة عمليات اعتراض الصواريخ والمسيرات من قبل منظومات الدفاع الجوي إضافة إلى تحليق طائرات مقاتلة للتعامل مع التهديدات.

وفي تطور موازٍ، أكد مسؤولون إماراتيون أن أنظمة الدفاع الجوي في البلاد لا تزال في حالة جاهزية عالية، وأن الدولة تحتفظ بـ«إمكانات دفاعية كافية» للتعامل مع هذه التهديدات حتى في حال استمرار التصعيد لفترات طويلة، مؤكدين على الحفاظ على سيادة الدولة وأمن السكان والمقيمين.

لماذا يشعر البعض بخفقان القلب بعد تناول التمر؟

أكلات كانت نجمة سفرة رمضان واختفت في 2026.. ماذا حدث لها؟

مشروب يومي يدعم صحة البروستاتا للرجال.. وقد يقلل خطر الإصابة بالسرطان

أكلات تسرق طاقتك بعد الإفطار.. احذريها لو عندك شغل صباحًا

