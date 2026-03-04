الإمارات: تصدينا لـ3 صواريخ باليستية ورصدنا 129 مسيرة واعترضنا 121

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان رسمي اليوم الأربعاء أن منظومات الدفاع الجوي في الدولة تعاملت مع موجة جديدة من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة، في إطار التصعيد العسكري المتواصل في منطقة الشرق الأوسط، وسط حرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.

وذكرت الوزارة أن الدفاعات الجوية الإماراتية اعترضت اليوم 11 صاروخًا باليستيًا و123 طائرة مسيرة أطلقت تجاه الأجواء الإماراتية، في وقت سقط صاروخ باليستي واحد داخل أراضي الدولة دون تسجيل إصابات بشرية مباشرة.

وأشار البيان إلى أن هذه الهجمات تأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات التي أطلقتها قوات إيرانية —وصفت بالـ«اعتداء الإيراني السافر»— على الدولة، والتي شملت منذ بداية التوترات رصد 186 صاروخًا باليستيًا.

من هذا العدد، تم تدمير 172 صاروخًا في الأجواء قبل بلوغ أهدافها، بينما سقطت 13 صاروخًا في مياه البحر، وصاروخ واحد على الأراضي الإماراتية.

في الوقت نفسه، أكدت الوزارة أنها رصدت 812 طائرة مسيرة إيرانية، وتمكنت من اعتراض 755 منها باستخدام منظومات الدفاع الجوي المتقدمة. ومع ذلك، سقطت 57 طائرة مسيرة داخل الدولة.

كما تم رصد وتدمير ثمانية صواريخ جوالة (كروز) خلال الهجمات، التي تسببت —بحسب المصادر الرسمية الإماراتية— في 3 حالات وفاة (من جنسيات باكستانية ونيبالية وبنغلادشية)، و68 حالة إصابة بسيطة لأشخاص من جنسيات متنوعة تشمل الإماراتيين والإثيوبيين والفلبينيين وغيرهم، بالإضافة إلى أضرار مادية طفيفة إلى متوسطة في بعض المنشآت المدنية بسبب مخلفات الاعتراضات.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن أصوات الانفجارات التي سمعت في عدة مناطق داخل الدولة كانت نتيجة عمليات اعتراض الصواريخ والمسيرات من قبل منظومات الدفاع الجوي إضافة إلى تحليق طائرات مقاتلة للتعامل مع التهديدات.

وفي تطور موازٍ، أكد مسؤولون إماراتيون أن أنظمة الدفاع الجوي في البلاد لا تزال في حالة جاهزية عالية، وأن الدولة تحتفظ بـ«إمكانات دفاعية كافية» للتعامل مع هذه التهديدات حتى في حال استمرار التصعيد لفترات طويلة، مؤكدين على الحفاظ على سيادة الدولة وأمن السكان والمقيمين.