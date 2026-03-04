قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

برغم حزنها .. مي عمر تواسي الفنانة نور اللبنانية في وفاه زوجها

مي عمر
مي عمر
ميرنا محمود

حرصت الفنانة مي عمر على تقديم واجب العزاء إلى الفنانة نور اللبنانية، في وفاة زوجها رجل الأعمال يوسف أنطاكي، داعيًة الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

وكتبت مي عمر عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك:البقاء لله يا نور ربنا يصبرك حبيبتي و يقويكي .

رحل رجل الأعمال يوسف انطاكي، زوج  الفنانة نور اللبنانية، عن عالمنا، يوم الإثنين.

وأعلن “بول انطاكي”، شقيق يوسف أنطاكي، عبر حسابه على “فيسبوك”، موعد جنازة وعزاء شقيقه، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تقام الجنازة ظهر يوم الخميس المقبل في كنيسة القديس كيرلس في منطقة مصر الجديدة، ويقام العزاء في نفس اليوم، الساعة 7.30 مساء.

وتزوجت الفنانة نور من زوجها الراحل يوسف أنطاكي عام 2009 ولديهم طفلان.

مي عمر الفنانة نور اللبنانية زوجها رجل الأعمال يوسف أنطاكي يوسف أنطاكي

لماذا يشعر البعض بخفقان القلب بعد التمر؟
أكلات كانت نجمة سفرة رمضان واختفت في 2026.. ماذا حدث لها؟
مشروب يومي يدعم صحة البروستاتا للرجال.. وقد يقلل خطر الإصابة بالسرطان
أكلات تسرق طاقتك بعد الإفطار.. احذريها لو عندك شغل صباحًا
