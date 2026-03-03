نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

لم يكن التصعيد العسكري الأخير ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية مجرد حدث عابر في سجل التوترات المتراكمة في الشرق الأوسط، بل جاء كزلزال سياسي أعاد تحريك خطوط الصدع القديمة، وفتح الباب أمام مرحلة جديدة تتسم بالغموض والحذر والترقب. فالضربة التي نُفذت بمشاركة واضحة من الولايات المتحدة وإسرائيل ضد أهداف داخل إيران لم تكن عملية عسكرية تقليدية بقدر ما كانت إعلانًا عن تحوّل في قواعد الاشتباك، ورسالة استراتيجية تتجاوز حدود الجغرافيا إلى عمق التوازنات الدولية.

إن فهم أبعاد هذه الضربة يقتضي الابتعاد عن القراءة السطحية التي تختزل المشهد في ثنائية الهجوم والرد، والتعمق في السياق الذي سبقها ومهّد لها. فمنذ سنوات، والعلاقة بين واشنطن وطهران تعيش حالة من التوتر المزمن، تتأرجح بين العقوبات الاقتصادية والتهديدات العسكرية، بينما ترى إسرائيل في المشروع النووي الإيراني خطرًا وجوديًا لا يحتمل التأجيل. ومع تآكل مسارات التفاوض، وتعثر الجهود الدبلوماسية، بدا أن منطق القوة بدأ يفرض نفسه، ولو بصورة محسوبة.

غير أن أي عمل عسكري، مهما قيل عن محدوديته، يحمل في طياته احتمالات مفتوحة. فإيران ليست دولة بلا أوراق، ولا تتحرك في فراغ استراتيجي. لديها امتدادات سياسية وأمنية في أكثر من ساحة إقليمية، ولديها القدرة على الرد بأشكال متعددة، مباشرة أو غير مباشرة. وهنا تكمن المعضلة: إذ لا أحد يستطيع الجزم بحدود التصعيد، أو ضمان ألا تتحول ضربة محسوبة إلى مواجهة واسعة يصعب احتواؤها.

السياسة، حين تعجز عن إيجاد أرضية مشتركة، تفسح المجال أمام لغة السلاح، لكن التاريخ يعلمنا أن القوة وحدها لا تصنع استقرارًا دائمًا. قد تحقق ردعًا مؤقتًا، وقد تفرض معادلة جديدة، لكنها لا تُنهي جذور الصراع. بل إن الاستخدام المفرط لها قد يعمّق مشاعر العداء، ويخلق أجيالًا جديدة من الأزمات المؤجلة. ومن هنا، فإن السؤال الحقيقي ليس من بدأ، بل كيف يمكن منع الانزلاق إلى ما هو أبعد.

الاقتصاد العالمي يقف على حافة التأثر المباشر بأي تصعيد في هذه المنطقة الحساسة. فالممرات البحرية، وفي مقدمتها مضيق هرمز، تمثل شريانًا حيويًا للطاقة العالمية. وأي اضطراب في حركة الملاحة أو في إنتاج النفط ينعكس فورًا على الأسعار، وعلى معدلات التضخم، وعلى استقرار الأسواق. وهكذا تتحول ضربة عسكرية في رقعة جغرافية محددة إلى قضية تمس حياة الملايين في دول بعيدة جغرافيًا لكنها مرتبطة اقتصاديًا.

أما الدول العربية، فتجد نفسها في معادلة دقيقة. فهي ليست طرفًا مباشرًا في الضربة، لكنها ليست بعيدة عن تداعياتها. أمنها القومي مرتبط باستقرار الإقليم، واقتصاداتها تتأثر بأسعار الطاقة، ومجتمعاتها لا تحتمل موجات جديدة من عدم اليقين. ومن ثمّ، فإن الحكمة تقتضي قراءة المشهد بوعي، والتمسك بسياسة التوازن، وتجنب الانجرار إلى اصطفافات قد تفرض أثمانًا باهظة على المدى الطويل.

لا يمكن كذلك إغفال البعد الداخلي لكل دولة معنية. ففي أوقات التوتر الخارجي، تتداخل حسابات السياسة الداخلية مع القرارات الاستراتيجية. وقد تسعى بعض القيادات إلى توظيف الحدث الخارجي لتعزيز موقعها الداخلي أو لتوحيد الصفوف في مواجهة “خطر” مشترك. غير أن توظيف الأزمات الإقليمية لأغراض داخلية يحمل دائمًا مخاطر غير محسوبة، لأنه قد يدفع نحو خطوات تصعيدية يصعب التراجع عنها دون خسارة سياسية.

وفي خضم هذا كله، يبقى الرأي العام عنصرًا مؤثرًا. فوسائل الإعلام التقليدية والرقمية تنقل الحدث لحظة بلحظة، وتصوغ سرديات متباينة، وقد تسهم أحيانًا في رفع منسوب التوتر أو تهدئته. ومن هنا، فإن المسؤولية لا تقع على عاتق الحكومات وحدها، بل تشمل النخب الفكرية والإعلامية، التي يتعين عليها تجنب الإثارة غير المسؤولة، وتقديم قراءة متزنة تحترم عقل المتلقي.

إن أخطر ما في “نيران الإقليم” أنها قابلة للتمدد إذا لم تُحاصر بالحكمة. فالحروب في الشرق الأوسط نادرًا ما تبقى محصورة في نطاق ضيق؛ سرعان ما تتشابك فيها المصالح الدولية، وتتحول إلى صراع مفتوح تتداخل فيه الحسابات الكبرى. لذلك، فإن الحفاظ على قنوات الاتصال، حتى في أحلك اللحظات، يظل ضرورة استراتيجية، لا ترفًا دبلوماسيًا.

ولعل ما نحتاج إليه اليوم هو استعادة الإيمان بقدرة السياسة على احتواء الأزمات، لا إشعالها. فالدبلوماسية ليست علامة ضعف، بل تعبير عن نضج الدولة وإدراكها لكلفة الحرب. والقوة الحقيقية لا تكمن فقط في القدرة على الضرب، بل في القدرة على تجنب الضربة حين يكون تجنبها أكثر حكمة.

إن الضربة العسكرية لإيران ستظل حدثًا مفصليًا في مسار الإقليم، لكن قيمتها الحقيقية ستُقاس بما سيأتي بعدها. هل ستتجه الأطراف إلى تثبيت معادلة ردع جديدة دون توسع، أم ستنزلق إلى دوامة من الردود المتبادلة؟ هل سيتحرك المجتمع الدولي لاحتواء الموقف، أم سيكتفي ببيانات القلق والإدانة؟ أسئلة مفتوحة، لا تزال الإجابة عنها رهنًا بالأيام القادمة.

غير أن الثابت الوحيد هو أن المنطقة لا تحتمل حربًا شاملة جديدة. شعوبها مثقلة بالأعباء الاقتصادية، ودولها في حاجة إلى استقرار يعزز التنمية، لا إلى مواجهات تستنزف الموارد وتعمق الجراح. ومن ثمّ، فإن الرهان الأكبر يجب أن يكون على العقل، وعلى إدراك أن الأمن الحقيقي لا يُبنى فوق أنقاض الآخرين، بل عبر توازن دقيق بين المصالح والاحترام المتبادل.

هكذا تقف المنطقة اليوم أمام اختبار صعب. “نيران الإقليم” قد تكون شرارة عابرة، وقد تتحول إلى حريق واسع. وبين الاحتمالين، يبقى الخيار بيد صانعي القرار: إما أن ينتصر منطق الدولة والحكمة، وإما أن تكتب المنطقة فصلًا جديدًا من فصول الصراع المفتوح. وفي عالم مضطرب كهذا، لا يملك أحد ترف الاستخفاف بالعواقب، لأن شرارة واحدة قد تكفي لإشعال ما لا يمكن إخماده بسهولة.

غير أن المشهد لا يتوقف عند حدود اللحظة العسكرية الراهنة، بل يمتد إلى ما هو أعمق من ذلك بكثير. فالتوازنات التي حكمت الإقليم خلال العقدين الماضيين تتعرض اليوم لإعادة اختبار قاسٍ، ليس فقط بفعل هذه الضربة، وإنما نتيجة تراكمات طويلة من الشكوك وانعدام الثقة. لقد اعتادت المنطقة على حروب الوكالة، وعلى الرسائل المتبادلة عبر ساحات بعيدة نسبيًا عن الحدود المباشرة، لكن الانتقال إلى استهداف مباشر داخل الأراضي الإيرانية يعني أن سقف المخاطرة قد ارتفع، وأن قواعد الاشتباك القديمة لم تعد كافية لضبط الإيقاع.

إن منطق الردع الذي ساد طوال السنوات الماضية كان قائمًا على معادلة دقيقة: تهديد متبادل دون انفجار شامل. غير أن هذه المعادلة بطبيعتها هشة، لأنها تعتمد على حسن تقدير الأطراف لبعضها البعض، وعلى إدراك مشترك لحدود المقبول. وأي خلل في هذا الإدراك، أو أي خطأ في الحسابات، قد يفضي إلى تصعيد غير مقصود. ومن هنا، فإن أخطر ما في المرحلة الحالية ليس النوايا المعلنة، بل احتمالات سوء الفهم وسوء التقدير.

ثم إن الضربة، مهما كانت أهدافها العسكرية محددة، تحمل أبعادًا رمزية عميقة. فهي تمس هيبة الدولة المستهدفة، وتضع قيادتها أمام اختبار داخلي يتعلق بقدرتها على الرد دون التورط في حرب مدمرة. كما أنها تمنح خصومها فرصة لقياس رد الفعل، وتحديد ما إذا كانت المعادلات السابقة لا تزال قائمة أم أن ثمة واقعًا جديدًا يتشكل. وفي هذا السياق، يصبح ضبط الإيقاع السياسي أكثر أهمية من استعراض القوة العسكرية.

ولا يمكن تجاهل أن الشرق الأوسط، بتعقيداته الطائفية والسياسية والاقتصادية، يشبه شبكة متداخلة الخيوط؛ أي شدٍّ في طرف منها ينعكس اهتزازًا في أطراف أخرى. فلبنان، وسوريا، والعراق، واليمن، كلها ساحات محتملة لتلقي ارتدادات أي تصعيد كبير. وهذه الساحات تعاني أصلًا من هشاشة بنيوية، تجعلها أكثر قابلية للاشتعال. ومن ثمّ، فإن أي توسع في المواجهة قد يدفع بهذه الدول إلى دوامات جديدة من عدم الاستقرار، وهو ما لا يخدم أحدًا على المدى البعيد.

إن قراءة اللحظة تفرض كذلك التوقف عند موقع القوى الكبرى الأخرى. فالعالم لم يعد ثنائي القطبية، وهناك قوى دولية تراقب المشهد وتحسب مكاسبها وخسائرها. وقد تسعى بعض هذه القوى إلى استثمار التوتر لتعزيز نفوذها، أو لفرض نفسها وسيطًا لا غنى عنه. وفي كل الأحوال، فإن الشرق الأوسط يظل ساحة جذب استراتيجي، لا يمكن فصله عن حسابات الطاقة والممرات البحرية والتوازنات العسكرية.

في المقابل، يظل الأمل معقودًا على أن تدرك الأطراف أن الحروب الحديثة لا تشبه حروب الماضي. فهي لا تنتهي بتوقيع وثيقة استسلام فحسب، بل تخلّف أزمات ممتدة في الاقتصاد والمجتمع والبنية التحتية. وكلما طال أمد الصراع، تعاظمت كلفته الإنسانية، وتراجعت فرص التنمية، وتعمقت الجراح بين الشعوب. ومن ثمّ، فإن الرهان الحقيقي يجب أن يكون على احتواء النار قبل أن تتحول إلى حريق شامل.

إن “نيران الإقليم” ليست قدرًا محتومًا، بل نتيجة خيارات سياسية قابلة للمراجعة. وإذا كانت القوة قد استُخدمت لفرض رسالة معينة، فإن الحكمة تقتضي أن تتبعها مبادرات تهدئة، ومساعٍ لإعادة فتح قنوات الاتصال، ولو بصورة غير معلنة. فالتاريخ يعلمنا أن أشد الخصوم عداءً جلسوا يومًا إلى طاولة المفاوضات، حين أدركوا أن البديل هو استنزاف لا نهاية له.

وهكذا، تبقى المنطقة أمام مفترق طرق حقيقي. فإما أن تُستثمر اللحظة لإعادة تعريف قواعد الاشتباك بما يمنع الانفجار الكبير، وإما أن يُترك الباب مفتوحًا أمام دوامة من الردود المتبادلة. وبين هذا وذاك، يظل العقل السياسي هو الفيصل، وتظل مصلحة الشعوب هي البوصلة التي ينبغي ألا تغيب. لأن النيران، حين تشتعل، لا تميز بين رابح وخاسر، بل تلتهم الجميع إذا لم تجد من يطفئها في الوقت المناسب.