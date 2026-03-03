أحمد كشك يكشف لصدى البلد ملامح شخصيته في مسلسل «أب ولكن»

كشف الفنان أحمد كشك عن كواليس مشاركته في مسلسل «أب ولكن»، مؤكدًا أنه يجسد شخصية محامي، لكن بطابع مختلف وغير تقليدي.



وقال كشك في تصريحات خاصة لموقع صدي البلد الاخباري إنه يقدم دور «محامي شرير »، موضحًا أن الشخصية مركبة وتحمل أبعادًا نفسية متعددة، كما تشهد العديد من المفاجآت خلال تطور الأحداث، خاصة أن القضية التي تدور حولها القصة تُعد محورية ومهمة للغاية.

وأعرب عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في العمل، مشيرًا إلى أن التعاون مع فريق المسلسل كان تجربة مميزة، سواء على مستوى النجوم المشاركين أو فريق الإخراج والإنتاج.

ويشارك في بطولة مسلسل «أب ولكن» عدد كبير من الفنانين، محمد فراج، هاجر أحمد، سلوى عثمان، عفاف رشاد، محمد أبو داود، وهايدي عبد الخالق ، أبراهيم السمان.

المسلسل من تأليف وإخراج ياسمين أحمد كامل، ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي درامي مكون من 15 حلقة فقط، ومن المقرر عرضه عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال الفترة المقبلة.