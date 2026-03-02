قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان

أسماء عبد الحفيظ

رمضان فرصة مختلفة لمن يرغب في تحسين وزنه، لكن كثيرين يعتقدون أن الصيام وحده يكفي لإنقاص الوزن. الحقيقة أن ما يحدث بين الإفطار والسحور هو العامل الحاسم، الأكل العشوائي، الحلويات بكثرة، وقلة الحركة قد تجعل الوزن يزيد بدل أن ينقص.

إذا أردتِ استغلال الشهر لصالح صحتك، فالأمر يحتاج إلى خطة بسيطة لا حرمان فيها، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

السعرات بعد الإفطار هي المفتاح
الخطأ الشائع هو تناول كميات كبيرة فور أذان المغرب ثم الاستمرار في الأكل طوال الليل. الحل هو تقسيم الوجبات: إفطار خفيف يبدأ بتمر وماء، ثم طبق شوربة أو سلطة، وبعدها وجبة رئيسية معتدلة. الهدف أن لا يتجاوز إجمالي السعرات حاجتك اليومية. الإفراط في الحلويات والمقليات هو السبب الأكبر لزيادة الوزن في رمضان.

اختاري وجبات بروتين تشبع لفترة طويلة
البروتين يساعد على الشعور بالشبع ويقلل الرغبة في الأكل. يمكنك الاعتماد على الدجاج المشوي، البيض، الزبادي اليوناني، أو البقوليات. هذه الأطعمة تعطي طاقة وتمنع الجوع المتكرر، بخلاف الأطعمة السكرية التي ترفع الجوع بعد وقت قصير.

الماء ثم الماء
كثير من شعور الجوع يكون في الحقيقة عطشًا. بعد الإفطار، احرصي على شرب الماء بشكل متدرج وليس دفعة واحدة. توزيع الشرب على ساعات الليل يساعد الجسم على الترطيب ويقلل الرغبة في تناول الأطعمة الخفيفة غير الضرورية. تجنبي المشروبات السكرية والمياه الغازية لأنها تضيف سعرات عالية دون فائدة.

حركي جسمك ولو قليلًا
الجلوس طوال الليل يزيد من بطء الحرق. لا يشترط الذهاب إلى الجيم؛ المشي لمدة 20 إلى 30 دقيقة بعد الإفطار كافٍ لإحداث فرق. الحركة تساعد على تحسين الهضم وتمنح الجسم نشاطًا بدلاً من الشعور بالخمول.

السحور ليس وجبة هامشية
كثيرون يهملون السحور، لكن هذه الوجبة هي التي تحميك من الجوع خلال النهار. السحور المثالي يحتوي على بروتين وألياف، مثل الزبادي مع الشوفان، أو البيض مع الخضار، أو الفول بدون دهون زائدة. تجنبي المخللات والأطعمة المالحة لأنها تزيد العطش.

احذري الحلويات الرمضانية
الكنافة والبسبوسة والقطايف جزء من أجواء الشهر، لكن الإفراط فيها يحول رمضان إلى موسم زيادة وزن. يمكنك الاكتفاء بقطعة صغيرة مرة أو مرتين في الأسبوع، ويفضل تناولها بعد الإفطار وليس قبيل النوم حتى يحرق الجسم جزءًا من سعراتها.

النوم المنتظم يساعد على خسارة الوزن
السهر الطويل يخل بتوازن الهرمونات التي تتحكم في الشهية، ما يجعلك تشعرين بالجوع أكثر. النوم الكافي يحسن عملية الحرق ويقلل الرغبة في الأكل العشوائي.

لا حرمان بل توازن
الهدف ليس اتباع نظام قاسٍ، بل تنظيم الأكل. رمضان شهر يمكن أن يساعدك على تحسين عاداتك الغذائية إذا استغللته بشكل صحيح. تذكري أن خسارة الوزن تحدث عندما يكون مجموع السعرات أقل من احتياج الجسم، وليس بمجرد الصيام.

