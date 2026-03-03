الأزهر: انتهاك سيادة الدول العربية يرفضه الخُلق والدين.. وندعو لوقف الحرب في المنطقة فورا

طالب الأزهر الشريف، بوقف الحرب في المنطقة فورًا، ووقف نزيف المزيد من دماء الأبرياء.

وأعرب الأزهر الشريف عن رفضه واستنكاره لانتهاك سيادة الدول العربية، والعدوان على أراضيها ومقدراتها وترويع شعوبها الآمنة، ويطالب بوقف هذه الانتهاكات فورًا، مؤكدًا أن هذا الاعتداء يرفضه الخُلق والدين والقانون، مهما كانت المبررات أو الذرائع أو التعليلات.

الأزهر يطالب بوقف الحرب في المنطقة فورًا والعودة إلى مائدة الحوار

ويجدد الأزهر دعوته إلى المجتمع الدولي بالتدخل لإحلال السلام بالشرق الأوسط، ومنع توسيع دائرة الصراعات، واتخاذ قرار حاسم وعاجل لإطفاء نيران الحروب التي يدفع ثمنها أرواح المدنيين الطاهرة.

ويطالب الأزهر جميع الأطراف بضبط النفس والتعقل وتغليب الحكمة والدين والإنسانية في هذه الأزمة الصعبة على الجميع، والعودة إلى مائدة الحوار والمفاوضات دون أي تأخير.