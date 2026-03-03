هنتسحر ايه النهاردة.. فول بالزيت الحار وأقراص البطاطس

هنتسحر ايه النهاردة .. يتكرر هذا السؤال بشكل شبه يومي داخل البيوت العربية والمصرية طوال شهر رمضان لذا نقدم لكم في موقع صدى البلد قائمة سحور متنوعة مع شرح طريقة تحضيرها.

طريقة عمل فول نجلاء الشرشابي

المقادير

فول مدمس

الدقة:

زيت حار

كمون ناعم

ثوم

كزبرة جافة ناعمة

عصير ليمون

شطة

طحينة

خل

ملح

طريقة عمل فول بالدقة

قلبي الفول في حلة على النار ومكونات الدقة

اضيفي الدقة لخليط الفول وقلبي كل الخليط وزينيه وقدميه.

طريقة عمل أقراص البطاطس

المقادير

4 بطاطس مسلوقة

ربع كوب دقيق

ملعقة صغيرة ملح

فلفل قرون شطة

2 ملعقة كبيرة كزبرة خضراء مفروم

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة تشيلي فيلكس

نصف ملعقة صغيرة كركم

نصف ملعقة صغيرة جارام مسالا

عصير ليمون

بيض

زيت

طريقة عمل أقراص البطاطس

اخلطي البطاطس المهروسة مع الدقيق والملح والتوابل والبيض وعصير الليمون وقلبيهم جيدا.

شكلي خليط البيض والبطاطس أقراص وتترك بالثلاجة لتتماسك وشوحي الأقراص في الزيت وقدمى.