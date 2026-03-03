الديهي: الرئيس السيسي يؤكد أن مصر محمية بإرادة شعبها وقوة مؤسساتها

كشف الإعلامي نشأت الديهي، عن أبرز رسائل الطمأنة التي وجّهها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في حفل إفطار القوات المسلحة، بحضور كبار رجال الدولة وأعضاء البرلمان.



وأكد "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"،، أن الرئيس السيسي خلال كلمته أشار إلى أن سوء التقديرات الخاطئة هو السبب الرئيسي وراء العديد من الأزمات والمشكلات الكبيرة التي قد تخرج عن السيطرة، مشددًا على أن الدولة المصرية تتعامل مع مختلف التحديات برؤية واعية وتخطيط دقيق لتفادي أي تداعيات محتملة.

ولفت إلى رسالة الطمأنة الواضحة التي وجهها الرئيس إلى الشعب المصري، مؤكدًا أن الدولة تمتلك مخزونًا كافيًا من السلع الاستراتيجية والبترول، بقوله "لا تقلقوا"، مشيرًا إلى أن الحكومة كانت حريصة على توفير جميع الاحتياطات اللازمة لأي مستجدات قد تؤثر على الأوضاع الاقتصادية.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي أوضح أن الدولة اتخذت خطوات استباقية لضمان الجاهزية الكاملة لمواجهة أي أزمات محتملة، سواء على المستوى الاقتصادي أو الأمني، مؤكدًا أن مصر قوية ومتماسكة بفضل وعي مؤسساتها ويقظة أجهزتها.

وتابع أن الرئيس أكد خلال رسالته على أن مصر محمية بإرادة شعبها وقوة مؤسساتها، قائلاً: "بفضل الله لا يمكن لأحد أن يؤذينا، ومحدش يقدر يقرب للبلد دي"، في إشارة إلى الثقة الكاملة في قدرة الدولة على تجاوز التحديات والحفاظ على استقرارها.