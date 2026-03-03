الديهي: مصر دولة لا يوجد على أرضها أي قواعد عسكرية.. ونحن ضد الحروب

علق الإعلامي نشأت الديهي، على تطورات الحرب بين إيران وأمريكا وإسرائيل، واستمرار التصعيد العسكري .



وقال نشات الديهي في برنامجه " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن"، :" مصر كانت جزء من محاولات التهدئة ومصر منخرطة في محاولات للوصول إلى اتفاق بين واشنطن وطهران ".



وتابع نشات الديهي :" مصر ضد الحروب والصراعات ومصر مع مائدة المفاوضات وتحقق الاستقرار ومصر مع القانون الدولي ".

وأكمل نشات الديهي :" مصر دولة لا يوجد على أرضها أي قواعد عسكرية ومصر مع أشقائها في الخليج والرئيس السيسي تواصل مع كل قادة الخليج لتقديم الدعم".

وتابع الديهي :" مصر لديها تواصل مع الجانب الإيراني والجانب الأمريكي ونحاول ان ندير الازمة بشرف وصدق ".