بعد 7 سنوات صمت.. أول رد من طليقة محمد عبد المنصف عقب أزمتها الأخيرة
فريق قانوني دولي يفتح باب الشهادات بشأن اغتيال سيف الإسلام القذافي
المكسيك على صفيح ساخن.. مقـ.تل إل مينشو يشعل غرب البلاد ويهدد بحرب مفتوحة
الدوري الإيطالي| إصابة روبن لوفتوس تشيك تُثير القلق في صفوف إيه سي ميلان
ثوابه عظيم في رمضان.. هذا ما قاله النبي عن قيام الليل
حبس وغرامات.. كيف واجه القانون جرائم العنف والتحر.ش بإيحاءات جنسية
بوتين: تحديث الثالوث النووي يعزز الاستقرار الاستراتيجي ويصون سيادة روسيا
أتمنى عودته للزمالك.. جمال العدل: رحيل إمام عاشور أحزنني
نيويورك تايمز: تنبيه استخباراتي بشأن احتمال هجمات إيرانية بالوكالة ضد أهداف أمريكية
‏رابطة الدوري الأمريكي تغلق ملف واقعة ميسي رسميًا
الأهلي| زيزو وتريزيجيه يواصلان التأهيل استعدادًا لمباراة سموحة بالدوري
حكم صلاة الحاجة وهل تجوز في رمضان؟ .. دار الإفتاء تجيب
نشأت الديهي: مخطط لتوسيع إسرائيل ومصر تتحرك دبلوماسيا لحماية حقوق الفلسطينيين

محمود محسن

علّق الإعلامي نشأت الديهي، على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تشكيل تحالف ومخطط واسع، معتبراً أن هناك "مخططًا كبيرًا يجري التخطيط له لتوسيع إسرائيل على حساب المنطقة".


وأوضح "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، أن مقصده بالصهيونية ليس الشق الديني اليهودي، وإنما الشق السياسي المرتبط بمشروعات التوسع، مشيراً إلى ضرورة الانتباه لما يُحاك في الكواليس، خاصة في ضوء تصريحات السفير الأمريكي الأخيرة، والتي وصفها بأنها تستوجب اليقظة وعدم الغفلة.


وأكد أن الدولة المصرية "منتبهة لكل ما يجري”، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع عن كثب كافة المخططات، ويعمل على شرح وجهة النظر المصرية عبر دبلوماسية واضحة وهادئة، نجحت في إقناع عدد من الدول الأوروبية برفض فكرة التهجير، والتأكيد على أن حل القضية الفلسطينية لا يمكن أن يتم إلا وفق الرؤية التي تضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.


وأشار إلى وجود مخطط لزيارة الرئيس السيسي إلى العاصمة السعودية الرياض، في إطار لجنة التنسيق السعودي المصري، حيث من المقرر أن يلتقي سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لبحث العلاقات الثنائية والتحديات التي تواجه الإقليم.
وشدد على أن العلاقات المصرية السعودية تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاتزان الاستراتيجي في المنطقة، متوقعاً أن تسهم هذه الزيارة في بلورة قراءة جديدة للواقع الإقليمي المتجدد وتعزيز التفاهمات بما يخدم استقرار المنطقة.

