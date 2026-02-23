نشأت الديهي: مخطط لتوسيع إسرائيل ومصر تتحرك دبلوماسيا لحماية حقوق الفلسطينيين

علّق الإعلامي نشأت الديهي، على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تشكيل تحالف ومخطط واسع، معتبراً أن هناك "مخططًا كبيرًا يجري التخطيط له لتوسيع إسرائيل على حساب المنطقة".



وأوضح "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، أن مقصده بالصهيونية ليس الشق الديني اليهودي، وإنما الشق السياسي المرتبط بمشروعات التوسع، مشيراً إلى ضرورة الانتباه لما يُحاك في الكواليس، خاصة في ضوء تصريحات السفير الأمريكي الأخيرة، والتي وصفها بأنها تستوجب اليقظة وعدم الغفلة.



وأكد أن الدولة المصرية "منتبهة لكل ما يجري”، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع عن كثب كافة المخططات، ويعمل على شرح وجهة النظر المصرية عبر دبلوماسية واضحة وهادئة، نجحت في إقناع عدد من الدول الأوروبية برفض فكرة التهجير، والتأكيد على أن حل القضية الفلسطينية لا يمكن أن يتم إلا وفق الرؤية التي تضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.



وأشار إلى وجود مخطط لزيارة الرئيس السيسي إلى العاصمة السعودية الرياض، في إطار لجنة التنسيق السعودي المصري، حيث من المقرر أن يلتقي سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لبحث العلاقات الثنائية والتحديات التي تواجه الإقليم.

وشدد على أن العلاقات المصرية السعودية تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاتزان الاستراتيجي في المنطقة، متوقعاً أن تسهم هذه الزيارة في بلورة قراءة جديدة للواقع الإقليمي المتجدد وتعزيز التفاهمات بما يخدم استقرار المنطقة.