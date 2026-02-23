بعد 7 سنوات صمت.. أول رد من طليقة محمد عبد المنصف عقب أزمتها الأخيرة

كشفت الإعلامية ياسمين الخطيب عن أول تعليق للفنانة إيمان الزيدي طليقة الكابتن محمد عبد المنصف بعد تصريحاته الأخيرة عن سبب خلافهما وكواليس الطلاق .

و تبت ياسمين الخطيب عبر حسابها بموقع فيسبوك: إمبارح تواصلت مع الأستاذة إيمان الزيدي طليقة الكابتن محمد عبد المنصف، للتأكيد أن حق الرد مكفول لها متى شاءت، حرصاً على الحياد والإنصاف.

وأضافت: في المواقف إللي زي دي الضيف مش بيتردد في ركوب الترند، وغالباً كمان بيطلب مبلغ كبير مقابل الظهور في البرنامج!

وتابعت: أما هذه السيدة، فقد أدهشني موقفها!.. أولاً شكرتني على مهنيتي، واعتذرت بأدب عن أي ظهور إعلامي، وقالت في ختام كلامها بالحرف:«أنا مش بتاعت ترند، ولا عايزة أدافع عن نفسي، ربنا أكبر من كل شيء»!

وتابعت: تتفق أو تختلف معاها، ماتقدرش تنكر، إنها حبت، وصبرت، وسترت.. ٧ سنين كاملين.

واختتمت: وفي الآخر الناس غفروا للراجل، وقالوا ده حقه وشرع ربنا.. أما هي، فلم يرحمها أحد!، ورغم كل ذلك، اكتفت بالصمت.. لا عايزة فلوس ولا عايزة ترند، تعاطفي عظيم مع لقاء الخميسي، ومع كل زوجة تزوج عليها زوجها، لكني لا أنكر تعاطفي -العظيم أيضاً- مع إيمان الزيدي، التي منحت الحب، ولم تحصد سوى اللعنات!.