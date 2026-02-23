قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المكسيك على صفيح ساخن.. مقـ.تل إل مينشو يشعل غرب البلاد ويهدد بحرب مفتوحة

دخلت المكسيك مرحلة أمنية غير مسبوقة مساء الأحد، عقب إعلان السلطات الفيدرالية مقتل نيميسيو أوسيغيرا سيرفانتس، المعروف بلقب «إل مينشو»، زعيم كارتل خاليسكو الجيل الجديد. وسرعان ما تحولت مدن غرب البلاد، وعلى رأسها جوادالاخارا، إلى ساحات مواجهات متفرقة بعد إطلاق خلايا الكارتل موجة انتقام واسعة أربكت الحياة العامة وأعادت إلى الواجهة مشاهد الفوضى التي طبعت سنوات ذروة حرب المخدرات.

عملية نوعية تنهي مطاردة طويلة

بحسب بيان رسمي، نفذت وحدات من الجيش المكسيكي عملية دقيقة في بلدة جبلية بولاية خاليسكو بعد تعقب استخباراتي استمر أسابيع، بمساندة معلومات تقنية من الجانب الأمريكي.

 وأفادت الرواية الحكومية بأن الاشتباك كان عنيفًا، واستخدمت فيه عناصر الكارتل أسلحة ثقيلة ومركبات مدرعة محلية الصنع. وأصيب «إل مينشو» خلال المواجهة قبل أن يفارق الحياة أثناء نقله جوًا إلى مكسيكو سيتي.

مصادر أمنية أكدت ضبط ترسانة تضم قاذفات صواريخ وبنادق هجومية وذخائر بكميات كبيرة، في مؤشر على البنية شبه العسكرية التي طورها التنظيم خلال السنوات الأخيرة.

«ناركوبلوكيو» يشل الطرق ويزرع الذعر

فور انتشار الخبر، فعلت خلايا الكارتل تكتيك «الناركوبلوكيو» بإحراق حافلات وشاحنات لإغلاق الطرق السريعة ومداخل المدن في خاليسكو وولايات مجاورة. وبدت شوارع غوادالاخارا شبه خالية، بينما وثقت مقاطع مصورة اندلاع حرائق متزامنة أعاقت حركة الإسعاف والنقل العام.

وامتد التوتر إلى المدينة الساحلية بويرتو فالارتا، حيث تصاعدت أعمدة الدخان قرب مناطق سياحية. كما شهد محيط مطار غوادالاخارا الدولي إجراءات أمنية مشددة أدت إلى تأخير رحلات واحتجاز مسافرين داخل الصالات لساعات.

وأعلن حاكم الولاية تفعيل «الرمز الأحمر» ودعا السكان إلى التزام منازلهم، مع تعليق الدراسة وتقليص خدمات النقل حتى إشعار آخر.

ضربة موجعة.. أم بداية فصل أعنف؟

يعد «إل مينشو» من أخطر المطلوبين دوليًا، وقد حول كارتله إلى شبكة عابرة للحدود تنافس تاريخيًا نفوذ كارتل سينالوا. ويرى محللون أن غياب الزعيم لا يعني تفكك التنظيم بالضرورة، بل قد يفتح الباب أمام صراع خلافة داخلي بين أجنحته المسلحة، بالتوازي مع سعي منافسين لاقتناص طرق التهريب الاستراتيجية.

السلطات الفيدرالية تؤكد أن الانتشار العسكري سيستمر «حتى استعادة السيطرة الكاملة»، غير أن اتساع رقعة العنف يضع الحكومة أمام اختبار حاسم: هل تنجح في احتواء الارتدادات ومنع انزلاق البلاد إلى دوامة انتقام طويلة، أم أن سقوط رأس الهرم سيُطلق مرحلة أكثر تعقيدًا في حرب لم تعرف الهدوء منذ سنوات؟

