رئيس الوزراء السلوفاكي يطالب بوقف إمدادات الكهرباء إلى أوكرانيا غدا

أعلن رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، أنه سيطلب من مشغل شبكة الكهرباء الوطنية السلوفاكية، غدا الاثنين، وقف إمدادات الكهرباء الطارئة إلى أوكرانيا.

وقال فيكو خلال مقطع مصور نشره على موقع "فيسبوك": "سأزور غدًا الشركة الحكومية المشغلة لشبكة الكهرباء الوطنية، وسأطلب وقف إمدادات الكهرباء الطارئة إلى أوكرانيا".. حسبما ذكرت وكالة أنباء /تاس/ الروسية.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي ردا على قرار سلطات كييف تعليق شحنات النفط الروسي إلى سلوفاكيا عبر خط أنابيب دروجبا. ولم تتلق البلاد النفط عبر هذا الخط منذ أوائل فبراير.

وأضاف : "ما يفعله فلاديمير زيلينسكي سيؤدي حتما إلى إجراءات جوابية، إذا طلب منا شراء الغاز والنفط من مصادر أخرى بدلا من روسيا، حتى وإن كان ذلك أكثر صعوبة وتكلفة بالنسبة لسلوفاكيا ويؤدي إلى خسائر مالية كبيرة، فإن لنا الحق في الرد، سلوفاكيا ليست دولة متخلفة ستنفذ ببساطة تعليمات بروكسل أو كييف أو واشنطن أو موسكو".