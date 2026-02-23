الشناوي أم شوبير.. سيف زاهر يكشف من يحرس عرين الأهلي أمام سموحة بالدوري

كشف الإعلامي سيف زاهر، عن استقرار الجهاز الفني للنادي الأهلي، على هوية حارس المرمى الذي سيخوض مواجهة سموحة، والمقرر إقامتها اليوم الاثنين 23 فبراير 2026، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأكد زاهر، خلال تصريحات تلفزيونية ، أن مصطفى شوبير سيكون الحارس الأساسي في اللقاء، مشيرًا إلى أن القرار جاء بعد دراسة فنية من المدير الفني الدنماركي ييس توروب، الذي يحرص على تجهيز جميع عناصر الفريق بالشكل الأمثل خلال الفترة الحالية.

توروب يعتمد سياسة التدوير قبل مواجهة الترجي

وأوضح زاهر، أن توروب يرى أن مباراة الترجي الرياضي التونسي في البطولات الأفريقية لا تزال أمامها وقت كافٍ، وبالتالي لا يوجد ما يستدعي تثبيت حارس بعينه وإبقاء مصطفى شوبير على مقاعد البدلاء لفترة طويلة.

ويأتي هذا القرار في إطار سياسة التدوير التي ينتهجها الجهاز الفني، خاصة في مركز حراسة المرمى، بهدف الحفاظ على جاهزية جميع الحراس ومنحهم حساسية المباريات، تحسبًا لضغط اللقاءات في المرحلة المقبلة.

رسالة ثقة لمصطفى شوبير

قرار الدفع بمصطفى شوبير أساسيًا أمام سموحة يحمل رسالة واضحة بثقة الجهاز الفني في قدراته، ورغبة في منحه فرصة المشاركة المستمرة، بدلًا من الانتظار حتى المواجهات القارية.

ويبدو أن الأهلي يسعى لتحقيق التوازن بين المنافسة المحلية والاستحقاقات الأفريقية، مع الحفاظ على استقرار الفريق فنيًا وبدنيًا، في ظل طموحات جماهيره بالمنافسة على جميع البطولات هذا الموسم.