هاتريك.. أيمن أمير عبد العزيز يقود الزمالك لفوز كبير على الاتحاد في دوري 2005
الشناوي أم شوبير.. سيف زاهر يكشف من يحرس عرين الأهلي أمام سموحة بالدوري
حديقة الحيوان بالجيزة تعلن موعد الافتتاح بعد التطوير الشامل
منتخب مصر 2007 يواصل استعداداته لمواجهتي العراق استعدادا للتصفيات الإفريقية
فجر رمضان.. النبي أوصى بهذا العمل بين الأذانين والتوقف مع الثاني فانتبه
التصريح بدفن القمص تادرس عطية والجنازة اليوم بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية
ناقد رياضي يكشف حقيقة إيقاف مروان عطية في مباراة سموحة
جمال العدل: زعل الرئيس السيسي من المسلسلات على حق.. أعمال بايخة ومش لطيفة
نادر شوقي يكشف كواليس صفقات الأهلي
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 130 مُسيرة أوكرانية خلال 4 ساعات
محمد عبد المنصف: لقاء الخميسي بنت أصول.. وولادي خدوا مني موقف وخاصموني
والدة الطفل مازن ضحية سحور رمضان: موتوسيكل خبط ابني واتقلب عليه زيت سخن.. والحروق من الدرجة الثالثة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الشناوي أم شوبير.. سيف زاهر يكشف من يحرس عرين الأهلي أمام سموحة بالدوري

رباب الهواري

كشف الإعلامي سيف زاهر، عن استقرار الجهاز الفني للنادي الأهلي، على هوية حارس المرمى الذي سيخوض مواجهة سموحة، والمقرر إقامتها اليوم الاثنين 23 فبراير 2026، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأكد زاهر، خلال تصريحات تلفزيونية ، أن مصطفى شوبير سيكون الحارس الأساسي في اللقاء، مشيرًا إلى أن القرار جاء بعد دراسة فنية من المدير الفني الدنماركي ييس توروب، الذي يحرص على تجهيز جميع عناصر الفريق بالشكل الأمثل خلال الفترة الحالية.

توروب يعتمد سياسة التدوير قبل مواجهة الترجي

وأوضح زاهر، أن توروب يرى أن مباراة الترجي الرياضي التونسي في البطولات الأفريقية لا تزال أمامها وقت كافٍ، وبالتالي لا يوجد ما يستدعي تثبيت حارس بعينه وإبقاء مصطفى شوبير على مقاعد البدلاء لفترة طويلة.

ويأتي هذا القرار في إطار سياسة التدوير التي ينتهجها الجهاز الفني، خاصة في مركز حراسة المرمى، بهدف الحفاظ على جاهزية جميع الحراس ومنحهم حساسية المباريات، تحسبًا لضغط اللقاءات في المرحلة المقبلة.

رسالة ثقة لمصطفى شوبير

قرار الدفع بمصطفى شوبير أساسيًا أمام سموحة يحمل رسالة واضحة بثقة الجهاز الفني في قدراته، ورغبة في منحه فرصة المشاركة المستمرة، بدلًا من الانتظار حتى المواجهات القارية.

ويبدو أن الأهلي يسعى لتحقيق التوازن بين المنافسة المحلية والاستحقاقات الأفريقية، مع الحفاظ على استقرار الفريق فنيًا وبدنيًا، في ظل طموحات جماهيره بالمنافسة على جميع البطولات هذا الموسم.

منحة التموين

400 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة منحة التموين؟

كاهن كنيسة مارجرجس

مصرع كاهن كنيسة مارجرجس بعد سقوطه من الدور الرابع في الإسكندرية

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

صرف معاشات مارس 2026 يبدأ في هذا التوقيت وزيادات لفئات جديدة

صرف معاشات مارس 2026 يبدأ في هذا التوقيت .. وزيادات لفئات جديدة

تحديث بطاقة التموين أونلاين

لصرف 400 جنيه واستمرار الدعم.. خطوات تحديث بطاقة التموين أونلاين فوراً

هل تأخير الاغتسال من الجنابة حتى المغرب يبطل الصيام

هل تأخير الاغتسال من الجنابة حتى المغرب يبطل الصيام؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

عائد يصل لـ 22% في 2026| شهادات البنك الأهلي المصري واحسب مكسبك الشهري

بعائد يصل لـ 22%.. أفضل شهادات البنك الأهلي الجديدة في 2026.. وخبير يعلق

الأرصاد تحذر من تقلبات حادة غدًا: أمطار غزيرة ورعدية وحبات البرد على هذه المناطق

الأرصاد تحذر من تقلبات حادة خامس أيام رمضان: أمطار غزيرة ورعدية وحبات البرد

شربات القطايف

بارد ولا ساخن؟.. طريقة عمل شربات القطايف والكنافة

وظائف بقطاع "التعبئة والتغليف"

برواتب تصل لــ10 آلاف جنيه.. وزارة العمل تعلن عن وظائف بقطاع «التعبئة والتغليف»

كيميا فنية مميزة تجمع يمنى طولان وياسر جلال في كلهم بيحبوا مودى

إشادات جماهيرية واسعة بنيللي كريم في الحلقة الخامسة من على قد الحب

رغم الخلافات.. لينا صوفيا تتصرف مثل والدتها في ننسى اللي كان

يارا السكري تتفوق على نفسها في مسلسل على كلاي وتفاجئ جمهور دراما رمضان

تصريحات سمية درويش

معندهمش ثقة في نفسهم.. سمية درويش تنتقد هوس بعض الفنانين بالترند

المهاجر المصري فريد إسحاق يوسف

مهاجر مصري ينقذ عشرات الأمريكيين من إطلاق نــ.ـار بملعب هوكي

وفاة الحريف الصغير

كانت أحلامه كبيرة.. نهاية مأساوية لـ الحريف الصغير على طريق الخير

هدى الإتربي

نؤة وهي بتتحول .. هدى الإتربي تنشر فيديو جديدا من كواليس مسلسل مناعة

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

