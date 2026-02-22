مهاجر مصري ينقذ عشرات الأمريكيين من إطلاق نــ.ـار بملعب هوكي

شهدت ولاية "رود آيلاند" الأمريكية حادث إرهابي أسفر عن سقوط 3 قتلى نتيجة حادث إطلاق نار وقع منذ أيام قليلة، داخل ساحة تزلج على الجليد خاصة برياضة "الهوكي" في ولاية رود آيلاند.

أفادت وسائل الإعلام الأمريكية فأن المتشبه به كان من بين القتلى كما أصيب أربعة آخرين، وأضافت أن إطلاق النار وقع في صالة دنيس إم. لينش في باوتكيت خلال مباراة هوكي بين كوفنتري وبلاكستون فالي.

وتمكن المهاجر المصري فريد إسحاق يوسف ابن مدينة مطاي في محافظة المنيا، الذي لم يتردد للحظة في تحويل متجره الخاص والقريب من موقع الحادث إلى "درع بشري" وملاذ آمن لأطفال وعائلات فروا من الرصاصات الطائشة في ملعب الهوكي.

